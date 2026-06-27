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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Salah establece un récord egipcio en el Mundial

Egipto vs Irán
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El exjugador del Liverpool se retiró lesionado del campo.

Mohamed Salah batió un récord histórico con Egipto al participar en el 1-1 ante Irán este sábado en la tercera jornada del Mundial 2026.

Según Opta, es el primer egipcio que juega cinco partidos como titular en la fase final del Mundial: dos en 2018 y tres en esta edición.

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El exjugador del Liverpool solo disputó 57 minutos ante Irán antes de retirarse lesionado, su partido más corto en un Mundial, por debajo de los 76 minutos contra Bélgica.

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Con este empate en la última jornada, Egipto sumó 5 puntos y avanzó a dieciseisavos como segundo del Grupo G, por diferencia de goles respecto a Bélgica.

Irán, con 3 puntos, aguarda saber si avanza como mejor tercero, mientras Nueva Zelanda cierra la tabla con 1.


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