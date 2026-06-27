Salah establece un récord egipcio en el Mundial

Mohamed Salah batió un récord histórico con Egipto al participar en el 1-1 ante Irán este sábado en la tercera jornada del Mundial 2026.

Según Opta, es el primer egipcio que juega cinco partidos como titular en la fase final del Mundial: dos en 2018 y tres en esta edición.

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El exjugador del Liverpool solo disputó 57 minutos ante Irán antes de retirarse lesionado, su partido más corto en un Mundial, por debajo de los 76 minutos contra Bélgica.

Con este empate en la última jornada, Egipto sumó 5 puntos y avanzó a dieciseisavos como segundo del Grupo G, por diferencia de goles respecto a Bélgica.

Irán, con 3 puntos, aguarda saber si avanza como mejor tercero, mientras Nueva Zelanda cierra la tabla con 1.



