Rueda de prensa de Mbappé con Francia: declaraciones, dónde ver y a qué hora es

Sigue en directo todos los detalles de la rueda de prensa de Kylian Mbappé con Francia

Kylian Mbappé vuelve a estar en el centro del huracán del mercado de fichajes después de que el francés reiterase a través de una carta al PSG su intención de no renovar por el Paris Saint-Germain y no ejecutar su opción de tercer año de contrato.

El jugador galo, eso sí, ha querido dejar claro en todo momento que su intención es la de cumplir su contrato y continuar la próxima temporada en París. Sin embargo, el PSG parece decidido a desprenderse del futbolista si no renueva, motivo por el cual vuelve a sonar con fuerza para aterrizar en el Real Madrid.

Declaraciones de Mbappé

Si se va a ir ya del PSG. "Ya he respondido a eso, mi objetivo es seguir, es mi única opción por ahora. Y espero a partir de ahora preguntas sobre el partido de mi selección que además soy el capitán".

Explicación de la carta. "No ha sido enviada ahora, hay cosas que me extrañan e insisto, espero preguntas sobre el partido".

Partido para engordar estadísticas. "Veo un partido más para lograr el objetivo, pero está claro que habrá oportunidades de marcar, pero pensamos en la clasificación".

La carta fue enviada antes de la concentración francesa. "No pienso que una carta mate a alguien, eso me importa poco".

Los Juegos Olímpicos. "Siempre he dicho que es un sueño pero también que estaré a lo que diga el club porque no es una competición FIFA".

El tema de los derechos de imagen. "Os respoderá el presidente de la Federación".

La influencia de Macron en su decisión. "En lo que respecta hasta ahora no ha influenciado en mi carrera. Quiere que siga por lo que creo que vamos por el mismo camino".

Su preocupación. "Mi primera inquietud es jugar mañana y ayudar a mi equipo mañana. Eso es lo que me importa ahora".

Cómo se encuentra físicamente. "El cansancio está ahi pero estamos listos para ganar estos dos próximos partidos. Es un privilegio jugar para Francia, hemos pasado una gran semana todos juntos".

Por qué la rueda de prensa. "Es mi responsabilidad de capitán, era un momento para estar. No voy a hablar siempre y lo harán todos los compañeros, pero creo que tenía que asumir la responsabilidad y no esconderme".

Por qué no renueva el contrato. "Acepto todo, pueden criticar, soy joven y hay cosas que en la vida no se entienden y lo siento. Sé lo que he dicho y no me importa lo que diga la gente".

