Rooney advierte a Johei del peligro de entrenar con Haaland

Wayne Rooney, leyenda inglesa, ha advertido a Mark Joyhi, defensa de los Tres Leones, tras entrenar con su compañero en el Manchester City, el delantero noruego Erling Haaland.

Sus declaraciones llegan antes del Inglaterra-Noruega de cuartos del Mundial 2026.

Rooney, en declaraciones a la BBC, afirmó: «Algunos piensan que entrenar cada día con Haaland es una ventaja para Joyeh, pero no lo creo; al contrario, lo hace más difícil».

Y añadió: «Por eso los boxeadores se ejercitan con rivales más débiles antes de un combate, para evitar lesiones».

Y concluyó: «Cuando entrenas con un delantero como Haaland, te quedan grabados sus goles en la mente, y eso no ayuda. Así que, en realidad, no es ninguna ventaja».