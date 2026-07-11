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Newcastle United FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Rooney advierte a Johei del peligro de entrenar con Haaland

W. Rooney
E. Haaland
M. Guehi
World Cup
Inglaterra
Noruega

El reto del Mundial

Wayne Rooney, leyenda inglesa, ha advertido a Mark Joyhi, defensa de los Tres Leones, tras entrenar con su compañero en el Manchester City, el delantero noruego Erling Haaland.

Sus declaraciones llegan antes del Inglaterra-Noruega de cuartos del Mundial 2026.

Rooney, en declaraciones a la BBC, afirmó: «Algunos piensan que entrenar cada día con Haaland es una ventaja para Joyeh, pero no lo creo; al contrario, lo hace más difícil».

Y añadió: «Por eso los boxeadores se ejercitan con rivales más débiles antes de un combate, para evitar lesiones».

Y concluyó: «Cuando entrenas con un delantero como Haaland, te quedan grabados sus goles en la mente, y eso no ayuda. Así que, en realidad, no es ninguna ventaja».

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