Romero sorprende con su gol a Egipto: ¡Scaloni me va a matar!

Christian «Coti» Romero, defensa de Argentina, reveló que su gol ante Egipto en los octavos del Mundial 2026 nació de la necesidad del partido, no de una orden de Scaloni.

Su tanto, clave en la remontada de Argentina ante Egipto tras ir 2-0 abajo, permitió el 3-2 final y el pase a cuartos.

Lee también

Bono: «Messi demostró su carácter ante Egipto... y felicito a Argentina»

Gran variedad de opciones… España iguala el récord de Egipto y Marruecos

Sobre su gol (el primero de Argentina en el partido), Romero dijo: «Que fuera a jugar de delantero fue solo un impulso emocional, ya que estas situaciones te las impone el desarrollo del partido, cuando vas perdiendo 2-0; no fue una estrategia del cuerpo técnico».

El defensa del Tottenham añadió en broma: «Si Scaloni me ve de delantero, me mata».

Con esta victoria, Argentina avanzó para medirse a Suiza, que eliminó a Colombia en los penaltis; el ganador se enfrentará al vencedor del Noruega-Inglaterra.