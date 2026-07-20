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Rodri espera la señal del Real Madrid

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La pelota está en el campo de Pérez.

Tras llevar a España a ganar el Mundial 2026, el futuro de Rodri acapara la atención. Se rumorea que quiere nuevos retos y volver a La Liga este verano.

Según el periodista Ramón Álvarez, el centrocampista del Manchester City quiere fichar por el Real Madrid este verano, que prepararía una oferta tras sus reiterados rechazos a renovar.

Rodri, de 30 años, entra en su último año de contrato con el City, que debe decidir entre venderlo este verano o arriesgarse a perderlo gratis.

Su deseo de regresar a La Liga se refuerza tras un verano excepcional, en el que lideró a España hacia el título del Mundial 2026. Su actuación estelar, premiada con el Balón de Oro tras 648 pases acertados, confirma su peso en el título de «La Roja».

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Álvarez añade que el City intentó convencerlo sin éxito para que renovara.

El jugador aplazó su decisión hasta después del Mundial y ahora aguarda una oferta del Real Madrid, sin negociar con otros clubes.

Pese a su deseo de vestir la camiseta blanca, el Real Madrid aún no ha definido su postura.

Algunas figuras del club ven su fichaje como un gran refuerzo, pero la directiva aún no decide presentar una oferta oficial por las diferencias internas.

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