Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Rodri: El árbitro fue indulgente con Francia

Francia vs España
Francia
España
World Cup
Rodri
Francia
España
EE. UU.

El seleccionador de España critica la actuación arbitral

Rodri, capitán de España, criticó el arbitraje pese a la victoria 2-0 ante Francia en la semifinal del Mundial 2026.

La selección española alcanzó la final del domingo y espera al ganador del Inglaterra-Argentina de esta tarde.

El mediocampista del Manchester City criticó la indulgencia del árbitro salvadoreño Iván Barton con las numerosas faltas del partido, aunque elogió su actuación global.

«Llevamos tres partidos así, con 10 o 15 faltas no pitadas. Si no se pitan, las defensas siguen cometiéndolas», declaró a la televisión española.

Y añadió, según recoge la cadena «Foot Mercato»: «La indulgencia es evidente, sobre todo hoy. Pero ha hecho un partido magnífico».

World Cup
Francia crest
Francia
FRA
team-logo
Por anunciarse
Por anunciarse
World Cup
España crest
España
ESP
team-logo
Por anunciarse
Por anunciarse

Rodri completó un partido magnífico: dominó el centro del campo y controló el ritmo durante los 90 minutos.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google