Rodri: El árbitro fue indulgente con Francia

Rodri, capitán de España, criticó el arbitraje pese a la victoria 2-0 ante Francia en la semifinal del Mundial 2026.

La selección española alcanzó la final del domingo y espera al ganador del Inglaterra-Argentina de esta tarde.

El mediocampista del Manchester City criticó la indulgencia del árbitro salvadoreño Iván Barton con las numerosas faltas del partido, aunque elogió su actuación global.

«Llevamos tres partidos así, con 10 o 15 faltas no pitadas. Si no se pitan, las defensas siguen cometiéndolas», declaró a la televisión española.

Y añadió, según recoge la cadena «Foot Mercato»: «La indulgencia es evidente, sobre todo hoy. Pero ha hecho un partido magnífico».

Rodri completó un partido magnífico: dominó el centro del campo y controló el ritmo durante los 90 minutos.