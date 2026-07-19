Rice: «Estamos hartos de estar en el Cuadrado de Oro del Mundial»

Declan Rice cree que la actual selección inglesa está más cerca que nunca de emular el título de 1966 y califica a este grupo como el mejor en décadas. Inglaterra acabó tercera en el Mundial 2026 tras ganar a Francia.

Inglaterra terminó tercera en el Mundial 2026 tras vencer 6-4 a Francia el sábado, su mejor resultado desde el título de 1966 bajo Sir Alf Ramsey.

Pese a la eliminación en semifinales ante Argentina, Rice —autor de un golazo ante los franceses— se mostró optimista sobre el futuro del equipo.

«Es la mejor selección inglesa en mucho tiempo; nadie nos lo puede quitar», dijo Rice a la BBC.

«Merecemos estar orgullosos, pero aún estamos tristes por la semifinal», añadió.

Y añadió: «Estamos hartos de hablar de lo orgullosos que estamos por llegar a semifinales o cuartos; lo que queremos es ganar con Inglaterra. Terminar terceros es un logro».

Y añadió: «Estamos muy cerca. Se ha hablado mucho de este grupo tras las eliminaciones en los torneos; hemos perdido en semis, cuartos y finales».

Rice concluyó: «Debemos seguir adelante. Estoy convencido de que estamos cerca. El fútbol se decide por pequeños detalles, y anoche perdimos por esos detalles, dentro de nuestras dos áreas».

Inglaterra estuvo a punto de llegar a la final, pero Argentina marcó dos goles tras el minuto 85, de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, y se clasificó.