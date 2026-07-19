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Hussein Hamdy

Traducido por

Rice: «Estamos hartos de estar en el Cuadrado de Oro del Mundial»

D. Rice
Inglaterra
Argentina
Francia
World Cup
Inglaterra
Argentina
Francia

Pequeños detalles

Declan Rice cree que la actual selección inglesa está más cerca que nunca de emular el título de 1966 y califica a este grupo como el mejor en décadas. Inglaterra acabó tercera en el Mundial 2026 tras ganar a Francia.

Inglaterra terminó tercera en el Mundial 2026 tras vencer 6-4 a Francia el sábado, su mejor resultado desde el título de 1966 bajo Sir Alf Ramsey.

Pese a la eliminación en semifinales ante Argentina, Rice —autor de un golazo ante los franceses— se mostró optimista sobre el futuro del equipo.

«Es la mejor selección inglesa en mucho tiempo; nadie nos lo puede quitar», dijo Rice a la BBC.

«Merecemos estar orgullosos, pero aún estamos tristes por la semifinal», añadió.

Y añadió: «Estamos hartos de hablar de lo orgullosos que estamos por llegar a semifinales o cuartos; lo que queremos es ganar con Inglaterra. Terminar terceros es un logro».

Y añadió: «Estamos muy cerca. Se ha hablado mucho de este grupo tras las eliminaciones en los torneos; hemos perdido en semis, cuartos y finales».

Rice concluyó: «Debemos seguir adelante. Estoy convencido de que estamos cerca. El fútbol se decide por pequeños detalles, y anoche perdimos por esos detalles, dentro de nuestras dos áreas».

Inglaterra estuvo a punto de llegar a la final, pero Argentina marcó dos goles tras el minuto 85, de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, y se clasificó.

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