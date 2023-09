Reportes: Ricardo Cadena dirigirá la Selección mexicana Sub 23

Ricardo Cadena dirigirá la Selección mexicana Sub 23 de cara a los Juegos Panamericanos.

Ricardo Cadena, ex director técnico de las Chivas, fue el elegido para dirigir la Selección mexicana Sub 23 tras la renuncia de Gerardo Espinoza para dirigir al Puebla, club con el que por reglamento finalmente no podrá asumir el cargo.

Aunque Espinoza buscó volver al Tri, Duilio Davino, Ivar Sisniega y Andrés Lillini le cerraron las puertas, por lo que decidieron contratar a Cadena por su experiencia como formador en Chivas con la Sub 20 y el Tapatío de Liga de Expansión.

Cadena será oficializado en próximas horas y llegará acompañado por Mario Arteaga, quien en su momento dirigió a la Selección Sub20 y Salvador Ureña como preparador físico.