El resumen de Inglaterra 6-2 Irán por el Mundial Qatar 2022: goles, videos y estadísticas

Inglaterra debutó de la mejor forma posible ante Irán en su partido de la primera jornada del Grupo B del Mundial de Qatar 2022. Con el estadio Internacional Khalifa como escenario, se presentaba una de las plantillas más interesantes del campeonato, frente a un rival que se presenta a su tercera Copa del Mundo consecutiva y la puesta de escena inglesa no pudo ser mejor venciendo por un contundente 6-2.

El duelo empezó con un ritmo bajo por culpa de la lesión del portero iraní Beiranvand y eso hizo que a los de Southgate les costara entrar en el partido pero cuando lo hicieron fueron un auténtico huracán que se deshizo sin problemas de su rival. Bellingham, que disputaba su primer partido de un Mundial, rompió el muro con un precioso remate de cabeza.

Justo antes del descanso Bukayo Saka, aprovechando una jugada de estrategia y Sterling a centro de Kane dejaron casi sentenciado el partido. Tras el paso por vestuarios, Inglaterra bajó revoluciones pero incluso a medio gas Bukayo Saka volvió a aparecer para hacer el cuarto y redondear una brillante actuación individual.

Southgate aprovechó para refrescar su ataque dando entrada a Foden, Wilson, Rashford y Grealish y estos dos últimos cerraron el encuentro con dos goles más después de que Taremi hiciera el gol del honor para los iranies y repitiera en la recta final con un segundo gol de penalti.

Bellingham adelantó a Inglaterra con un precioso remate de cabeza en el que era su primer partido en un Mundial.

El partido estuvo accidentado por una aparatosa lesión del portero de Irán, que tuvo que ser atendido y hubo 14 minutos de descuento en el partido por esta situación.

