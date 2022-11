El resumen de Francia 4-1 Australia por el Mundial Qatar 2022: goles, videos y estadísticas

Francia y Australia se enfrentaron en partido correspondiente a la primera fecha del Grupo D del Mundial de Qatar 2022. Con el estadio Al Janoub como escenario, se presentaron los campeones defensores de la Copa del Mundo, quienes debutaron con un rival que quiso dar la sorpresa pero se quedó en eso, en intención.

El minuto a minuto del Francia vs. Australia del Mundial de Qatar 2022

Goodwin puso en ventaja a los australianos en la primera parte, pero Francia se iba a ir al descanso 2-1 por los goles de Rabiot y de Giroud. Mbappé, en la segunda mitad, hizo el 3-1 para los europeos, mientras que Giroud empató a Henry como máximo goleador histórico de "Les Bleus" firmando el 4-1 definitivo.

Mundial Qatar 2022: cuándo empieza, dónde es, cómo se juega y equipos participantes

A continuación, lo mejor del partido entre Francia y Australia, correspondiente al Grupo D del Mundial de Qatar 2022.

71' ¡GOOOOOOOOOOOOO! ¡Gol del nuevo máximo goleador de la seleccón francesa, gol Olivier Jonathan Giroud! Gran remate de cabeza, una de sus especialidades, para poner el cuarto para Francia en el marcador.





68' ¡GOOOOOOOOOOOOOOL! ¡Marca el tercero Francia, marca Kylian Mbappé con un gran remate de cabeza! Cómo se ha internado entre los centrales de Australia para lograr conectar el buen centro por banda derecha.

¡Qué remate de Giroud! ¡Lo intenta de chilena tras un gran centro de Theo por banda izquierda!

Mbappé mandó a las nubes el regalo de Griezmann con todo a favor

Australia tuvo el 2-2 en este cabezazo de Irvine que se estrelló en el poste

27' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOL! ¡Marca Rabiot, empata Francia! Gran remate del centrocampista francés, que aprovecha un gran centro en segunda jugada posterior al rechace inicial del saque de esquina.



Goodwig abrió el marcador en los primeros minutos

9' ¡GOOOOOOOOOOOOOOL! ¡Salta la sopresa en el Al Janoub Stadium! ¡Marca Australia, marca Craig Alexander Goodwin! Gran remate con pierna izquierda desde el interior del área al palo contrario de la portería defendida por Hugo Lloris.





Esto está a punto de comenzar

Alineación confirmada en Francia

Alineación confirmada en Australia

And for those who would just like a graphic... pic.twitter.com/t9IxEjuwGO