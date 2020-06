Reguilón evita al Real Madrid: "Sería un grave error hablar de dónde voy a jugar la próxima temporada"

"Si me centro ahora en el futuro no sería bueno, ni para mí ni para los objetivos del equipo", confiesa el por ahora lateral del Sevilla.

¿Seguirá en el , cambiará de equipo o volverá al ? Esa es la gran pregunta en torno al futuro de Sergio Reguilón, quien este lunes insistió en que "sería un grave error" hablar sobre en qué entidad va a continuar su carrera.

Cabe recordar que Reguilón llegó para la actual temporada al Sevilla, cedido por el Real Madrid. Si bien Zinedine Zidane le descartó el pasado verano, las buenas actuaciones de Reguilón podrían hacer que el entrenador francés esta vez sí decida contar con el por ahora lateral sevillista. De hecho, hace dos meses el propio jugador dijo que le encantaría triunfar en el Bernabéu.

“Ahora mismo, hablar de dónde voy a jugar la próxima temporada sería un grave error. Tengo que estar concentrado exclusivamente en los once partidos que quedan y ya se verá qué sucede conmigo. Si me centro ahora en el futuro no sería bueno, ni para mí ni para los objetivos del equipo. No sé qué va a pasar, de verdad", empezó diciendo Reguilón en unas declaraciones realizadas para Canal Sur TV.

Y agregó: "Sólo sé que acaba mi contrato de cesión con el Sevilla, pero no sé aún qué me esperará el día de mañana . Eso ya se hablará cuando llegue el momento”.

En cuanto a la reanudación de (habrá derbi de Sevilla el próximo jueves), comentó: “Estamos bastante metidos en lo que hay que hacer y jugar nuestro partido. Yo eso de quién llega mejor me gustaría verlo y demostrarlo en el campo. El tiene una muy buena plantilla , con grandes jugadores. Es un buen equipo y será difícil ganarles, pero estamos trabajando bien para poder disfrutar de una victoria”.

En cuanto a jugar a puertas cerradas, señaló: “No sé si la ausencia de afición iguala el derbi, pero, desde luego, no tener a nuestra gente nos perjudica un poco. Por desgracia, no podré vivir toda esa locura que me han contado que se vive ese día. Me queda la espinita de perderme el ambiente en el hotel de concentración, en el estadio… de vivir este día con nuestra gente. A pesar de todo, estoy seguro de que nos apoyarán desde sus casas como hacen siempre”.

Por último, dijo que Julen Lopetegui, a quien ya había tenido en el Real Madrid, "transmite un mensaje de fuerza, de energía". "Quiere que acabemos la temporada como toros y nos estamos entrenando muy bien. El derbi es un plus especial para coger esa fuerza y esperamos conseguir la victoria”, remató.