Es muy difícil decir algo sobre Leo Messi que no se haya dicho a estas alturas pero en Twitter la cuenta @fcbShawn ha rizado el rizo esta semana con un vídeo que resume la zona de influencia del rosarino año a año y que permite apreciar de una forma muy visual cómo ha ido ampliando su abanico de registros y recursos hasta convertirse en el jugador total que es en estos momentos, indiscutible dominador del fútbol mundial y capaz de cargarse a la espalda las aspiraciones de un club centenario como el . Porque es evidente que si se dice que él es el Barcelona es por algo.

Lo primero es tener en cuenta que si hay una característica en la que Messi destaque especialmente es que "en cada etapa de su vida ha sabido determinar cuál era su mayor virtud para adaptarla al colectivo" según ha recordado en este medio Roger Giribet, que coincidiera con el rosarino en el primer día que ambos vivieron en la Masia hace veinte años. Aquel niño tímido se ha hecho mayor pero que nadie dude de que "desde infantiles hasta hoy siempre ha sido el mejor".

Unos inicios como extremo

Pocos de los que lo vieran habrán olvidado su estreno en aquel amistoso ante el Porto, su debut oficial ante el o el primer gol de su carrera, al . Recordarán un extremo eléctrico que no tardó en dejar sentados a los marcadores más duros del continente y en retratar a José Mourinho, al que devolvió a la tierra tras ser campeón de Europa con el Porto en 2004 y fichar por el , donde fue bautizado como the Special One por su soberbia. Pero el endiablado regate y su cambio de ritmo fueron, en definitiva, su carta de presentación le gustara no al portugués. Otros, como Fabio Capello, prefirieron aplaudir.

Regates Intentados Con éxito Acierto 05-06 3,1 2,1 68% 06-07 6,5 4,2 65% 07-08 7,6 4,4 58% 08-09 7,1 3,4 48% 09-10 6,8 4,1 60% 10-11 10,1 5,6 55% 11-12 8,9 4,8 54% 12-13 6,4 3,8 59% 13-14 8,2 4,6 56% 14-15 8,8 4,6 52% 15-16 6,3 3,5 55% 16-17 6,4 3,7 58% 17-18 7,9 5,1 64% 18-19 6,9 3,9 56% 19-20 7,9 5,3 67%

Llama la atención que el rosarino ha logrado un índice de acierto de por lo menos la mitad durante quince años, una locura. Se advierte también cómo desde que Pep Guardiola le entregó el diez en verano de 2008 el rosarino dejó de basar su juego en el regate al mejorar notablemente en la toma de decisiones. Después de ganar el triplete de 2009 es cuando establece sus mejores marcas de acierto en el dribling si bien el 67% que presenta en la actualidad, a los treinta y tres años, supone el registro de acierto más elevado de su carrera y da una buena medida de su imprevisibilidad con el balón controlado.

Su destape como goleador

"Todos los que le hemos conocido y hemos jugado con él no nos asombramos por la maravillosa capacidad técnica que advertimos desde el primer momento que le vimos, sino con su rapidísima capacidad de adaptación a cualquier situación" añade el que fuera su compañero durante su primer día -y los que siguieron- en la Masia. Y si el Barcelona necesitaba goles eso es lo que le dio.

Temporada Remates Goles Acierto 04-05 4 1 25% 05-06 17 6 35% 06-07 30 14 47% 07-08 33 10 30% 08-09 50 23 46% 09-10 86 34 39% 10-11 80 31 39% 11-12 100 50 50% 12-13 80 46 57% 13-14 74 28 38% 14-15 94 43 46% 15-16 75 26 35% 16-17 77 37 48% 17-18 96 34 35% 18-19 87 36 41% 19-20 55 19 34%

Durante las pasadas fiestas navideñas Messi reconoció en una entrevista a que "Samuel Eto'o me decía 'el día que empieces a hacer goles vas a ser...'". Entonces Messi marcaba un remate de cada tres. El camerunés no se equivocó pues sin ser delantero centro Messi ha llegado a copar los más importantes registros goleadores desde Pelé, cuyo récord anotador tiene sólo a dieciséis goles de distancia. Nadie había ganado seis Botas de Oro antes y habrá que ver quién logra igualarle.

Sus registros goleadores en LaLiga no dejaron de crecer hasta alcanzar el impresionante 57% de acierto aquel histórico año en el que logró medio centenar de goles en el campeonato de 2013. Sin embargo, actualmente vive su temporada más imprecisa de cara al gol en doce años, lo cual no resta ni un poco su impacto en los resultados. No es por casualidad que sea la temporada más titubeante del Barcelona en mucho tiempo, pues.

Heredero del legado de Xavi e Iniesta

Pero no sólo del gol vive Messi. Porque si queda clara una tendencia a partir de los mapas de calor es la que muestra cómo el rosarino ha ido centrando su posición, retrasándola en ocasiones, para convertirse en un creador de juego unas veces y en un enganche en otras. En definitiva, a lo largo de diecisiete años ha logrado ampliar su lista de recursos hasta convertirse en un jugador imparable que no necesita ni correr para marcar la diferencia.

Temporada Partidos Asistencias 04-05 7 0 05-06 17 2 06-07 26 2 07-08 28 12 08-09 31 11 09-10 35 10 10-11 33 18 11-12 37 16 12-13 32 12 13-14 31 11 14-15 38 18 15-16 33 16 16-17 34 9 17-18 36 12 18-19 34 13 19-20 22 12

Ya sin dos de sus socios de honor, como fueron Xavi Hernández y Andrés Iniesta, Messi ha ido sintetizando su calidad individual, la que traía de serie cuando se presentó a pasar las pruebas de acceso a la Masia, con las enseñanzas del vivero azulgrana. Dotado de una técnica y una visión prodigiosa, ha sabido pulirse a si mismo ya en el primer equipo para lograr que le compararan con todos y cada uno de los señalados como mejores de siempre.

Sabe ser Maradona con más frecuencia que Maradona. Al cruyffiano cambio de ritmo que tenía de joven le ha añadido la visión que el holandés sólo logró como entrenador. Como Alfredo Di Stéfano puede aparecer y desequilibrar en cualquier zona del terreno de juego y la marca goleadora de Pelé es sólo cuestión de semanas que cambie de manos.