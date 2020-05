Rechazó al Real Madrid... ¡por miedo a hablar castellano!

Bert Konterman, quien fuera central del Feyenoord o el Rangers, desveló que el conjunto blanco le quio fichar y les rechazó por miedo al idioma

Bert Konterman en 1999 era uno de los jugadores más destacados de los Países Bajos. En el , el central se consolidó en la élite, llegando a ganar en la 98/99 la Eredivisie. En ese momento, según desvela en una entrevista al podcast 'Talkin Fitbaw', el Real Madrid se interesó en hacerse con sus servicios.

Sin embargo, no terminó de dar el paso de cambiar su país natal por la capital de España. Todo viene motivado por el idioma, según desvela en la entrevista. “Estaba un poco nervioso por aprender español, creo que como ser humano en ese momento no estaba listo para hacer ese movimiento al , luego fue un algo estúpido de mi parte porque estaban realmente interesados”.

Beenhakker fue el encargado de contarle el interés blanco

“El Real Madrid ofreció 20 millones de dólares al Feyenoord por mí. Leo Beenhakker era mi entrenador y había entrenado al Real Madrid tres años antes. Vino a mí y me dijo ‘El Real Madrid te quiere’, yo le dije ‘No, estás bromeando, no te creo’. Entonces él dijo: ‘Quiero que te quedes en el Feyenoord, pero me imagino que querrás ir al Real Madrid porque es un club fantástico’”, comentó.

La cultura, el principal obstáculo para no fichar por el Real Madrid

“Siempre pensé que mi siguiente equipo debería haber sido en o Gran Bretaña porque hablaba muy bien el alemán y hablaba bastante bien el inglés, así que me daba un poco de miedo porque estaba un poco nervioso por ese gran movimiento a un club como el Real Madrid”, analizó.