Bale: "No sé por qué hay problema con que juegue al golf, Curry juega los días de partido"

El delantero del Real Madrid intentó analizar la polémica que suele generarse cuando se conoce que ha ido a practicar su deporte favorito.

La polémica persigue a Gareth Bale en los últimos años en el . El jugador ha sido noticias por su lesiones más que por sus goles pero también por su pasión por el golf antes que por el fútbol, el deporte donde es una estrella.

Sin embargo, el delantero blanco no entiende las polémicas que suscita en el entorno del club blanco que practique este deporte y cree que no tiene relación con sus lesiones y que no condiciona su rendimiento.

"Mucha gente tiene problemas con que yo juegue a golf. No sé la razón. Lo he hablado muchas veces y a todo el mundo le parece bien, pero especialmente en los medios hay esa percepción que debería estar descansando, que puede generar lesiones...”, dijo en un podcast sobre golf.

De hecho, el galés se compara con la estrella de la NBA Stephen Curry, que también es conocido por la afición a este deporte al margen de su carrera porfesional: “Veo a gente en América, por ejemplo Stephen Curry que juega la misma mañana de partido. Aquí, si juego dos días antes del partido es como “¿Qué estás haciendo?”.