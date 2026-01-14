Real Madrid vs. Levante, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Real Madrid recibe a Levante este sábado 17 de enero a las 14:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu, por la vigésima jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Los Merengues llega al compromiso después de vencer por marcador de 5-1 a Real Betis en la fecha 18, con un hat-trick de Gonzalo, junto a los goles de Raúl Asencio y Fran García, en lo que fue el último juego de liga de los Blancos antes de disputar la Supercopa de España. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa es segundo en la clasificación con 45 puntos, cuatro por detrás del Barcelona.

Por su parte, los Granotas empataron por 1-1 frente a Espanyol en su más reciente partido de liga, con anotación de Iker Losada. El cuadro a cargo de Luis Castro es décimo noveno en la tabla con 14 unidades, a cuatro de distancia de la zona segura en la lucha por el no descenso.

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga, M+ LaLiga HDR, M+ LaLiga 2 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por DSports y DGO. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Primera División - Primera División Estadio Bernabeu

El partido se disputa este sábado 17 de enero a las 14:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Santiago Bernabéu.

México:07:00 horas

Argentina: 10:00 horas

Estados Unidos:08:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Real Madrid

La gran noticia de la semana fue la destitución de Xabi Alonso como entrenador de los Merengues tras perder la final de la Supercopa de España a manos de Barcelona. La sorpresiva noticia ha dado lugar a Álvaro Arbeloa al banquillo, después de dirigir al Castilla en los últimos meses.

Noticias del Levante

Matías Moreno habló en la semana en conferencia de prensa sobre el duelo con el Real Madrid, al que llegan como víctimas en el papel, pero dentro del grupo están listos para luchar por conseguir puntos en el Bernabéu.

“Sabemos que va a ser una guerra, va a ser muy difícil, pero no vamos a ir con la cabeza gacha. Vamos a ir a buscar lo que queremos, traernos los tres puntos sería lo ideal. Siempre se va a competir a cualquier cancha y el Bernabéu es un campo especial que se disfruta, pero el objetivo no deja de ser ir a sumar”, expresó.

Cómo llegan al partido

