El 'objetivo final de Florentino Pérez es traer de vuelta a Jose Mourinho' al Real Madrid mientras que Álvaro Arbeloa fue etiquetado como un 'soplón' que 'no inspira a nadie'
La gran decisión del Real Madrid
Real tomó la decisión sorprendente de despedir a Alonso solo ocho meses después de su llegada desde el Bayer Leverkusen, tras su derrota en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona. Se informó que el exmediocampista de los Blancos y de España había estado lidiando con disturbios en el vestuario durante su mandato. Ahora, el club está siendo vinculado con un posible movimiento para nombrar a Jurgen Klopp, quien se dice que está abierto a dejar su rol como Jefe de Fútbol Global en Red Bull.
Arbeloa ha sido nombrado mientras tanto, ascendiendo desde su cargo como entrenador del Castilla, que asumió inicialmente durante el verano. El español, que también disfrutó de etapas en el Real y Liverpool como jugador, ha pasado toda su carrera como entrenador hasta la fecha en la academia juvenil del Real.
- Getty
¿Plan para traer de vuelta a Mourinho?
El periodista Relano ha afirmado que el presidente Pérez podría considerar volver a contratar a Mourinho, quien actualmente dirige al Benfica. Arbeloa fue en realidad miembro del equipo de Mourinho en Madrid cuando el portugués estaba a cargo, entre 2010 y 2013. Durante su tiempo en el club, Mourinho ganó La Liga y la Copa del Rey.
Relano le dijo a COPE: "Su objetivo final es traer de vuelta a Mourinho, quien actualmente está causando revuelo en el Benfica, precisamente para que lo despidan."
Arbeloa, mientras tanto, insiste en que no copiará el estilo de Mourinho, diciendo a los reporteros: "No he hablado con él [Mourinho]. Para mí, fue un privilegio ser entrenado por él, alguien que tuvo una gran influencia en mí. Voy a ser como Arbeloa; no tengo miedo al fracaso, pero si intentara ser como Mourinho, fracasaría espectacularmente.
"He tenido muchos entrenadores. Fueron muy importantes en mi carrera, una gran influencia. Tienes tu propia manera de ser y tomas lo mejor de cada uno. Muchos son leyendas, han ganado todo en el fútbol. Espero hacerlo la mitad de bien que muchos de ellos."
Arbeloa llamado "soplón"
Relano reservó algunas críticas feroces para el ex lateral derecho Arbeloa, insistiendo en que una vez se le conoció como un "soplón", y "no es una figura que inspire a nadie".
Aparte de esa acusación, Arbeloa dice que ha hablado con su predecesor Alonso para discutir el hecho de que ahora está a cargo.
Agregó: "Después de enterarme de la decisión del club y Xabi de llegar a un acuerdo mutuo para separarse, todos conocen la relación que tengo con Xabi, que es muy cercana. Por supuesto, hablé con él después.
"Obviamente, lo que discutí con Xabi permanecerá entre nosotros. Tengo mucho entusiasmo por comenzar mi primer partido, cuando jugaremos con todo en juego. Estoy emocionado de tener un equipo de mucha calidad en mis manos. Y mucha emoción. Nada interfirió en nuestra relación de ninguna manera. Me deseó todo lo mejor, al igual que yo le desearía lo mismo. Tenemos una amistad que trasciende todo. Me deseó todo lo mejor. Lo va a hacer muy bien, y siempre estaremos juntos."
- Getty Images Sport
¿Qué viene después?
El Real se enfrenta al equipo de Segunda División Albacete en la Copa del Rey el miércoles. Luego se enfrentan al Levante en La Liga este fin de semana. Los Blancos están a cuatro puntos del líder Barcelona.