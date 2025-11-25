+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Europa League
team-logoReal Betis
Estadio de La Cartuja
team-logoFC Utrecht
Mira el partido (Sudamérica)Mira el partido (España)
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Real Betis vs. Utrecht, Europa League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Europa League entre Real Betis y Utrecht, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Real Betis recibe a Utrecht este jueves 27 de noviembre a las 21:00 horas (España) en el estadio La Cartuja, por la quinta jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Europa League.

Sigue aquí en directo el Real Betis vs. Utrecht de la Europa League 2025-26

Los Béticos llegan al compromiso después de vencer por marcador de 2-0 a Olympique Lyon en la fecha cuatro, con goles de Abde Ezzalzouli y Antony. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini es noveno en la clasificación con ocho puntos.

Por su parte, los Domstedelingen empataron por 1-1 frente a Porto en su más reciente partido de liga, con anotación de Miguel Rodríguez Vidal, pero también con tarjeta roja para Vasilios Barkas. El cuadro a cargo de Ron Jans es vigésimo cuarto en la tabla con solo una unidad.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Europa League
Real Betis crest
Real Betis
BET
FC Utrecht crest
FC Utrecht
UTR

Cómo ver Real Betis vs Utrecht, Europa League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaM+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 3, LaLiga TV Bar
SudaméricaESPN, Disney+ Premium
MéxicoPor confirmar
Estados UnidosParamount+, TUDN, ViX, UniMás

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 3 y LaLiga TV Bar, mientras que en México no hay señal confirmada, por lo que recomendamos NordVPN.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+, TUDN, ViX y UniMás.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Real Betis vs Utrecht

crest
Europa League - Europa League
Estadio de La Cartuja

El partido se disputa este jueves 27 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio La Cartuja.

  • México:14:00 horas
  • Argentina:17:00 horas
  • Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Real Betis contra FC Utrecht alineaciones probables

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • M. Pellegrini

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • R. Jans

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Noticias del Real Betis

Los Béticos tienen un partido clave a la vuelta de la esquina, cuando se midan a Sevilla en su clásico más importante de la temporada.

Noticias del Utrecht

Los Domstedelingen se encuentran en una dura batalla en la Eredivisie por permanecer en el top 5, por lo que la causa continental podría pasar a segundo plano.

Cómo llegan al partido

BET
-Formulario

Gol marcado (encajado)
14/3
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
3/5

UTR
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/7
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles

