Medios tunecinos informan que la Federación destituyó al seleccionador Sabri Lamouchi tras la goleada 1-5 ante Suecia en la primera jornada de clasificación para el Mundial 2026, apenas cinco meses después de su nombramiento.

Según «Jawhara FM» y otros medios tunecinos, la Federación Tunecina de Fútbol se reunió y destituyó a Lmouchi, anunciando como sucesor a Munther Al-Kabir. mientras que «Mozaïque FM» indicaba que Wahbi Khazri podría ser entrenador interino, en un clima de tensión entre los jugadores y la prensa tunecina.

Declaraciones de Lemoshi

Lemouche, exinternacional francés (12 partidos), declaró tras el partido: “La calidad individual marcó la diferencia; cometimos errores que los suecos aprovecharon. En el Mundial no se perdona nada; necesitamos mejor sincronización entre las tres líneas y eso nos faltó hoy”, admitió, aunque reconoció que “Suecia fue superior” pese a que recortamos distancias 2-1 antes del descanso.

Lemouche, de 54 años y nacido en Lyon, se convierte así en el primer seleccionador cesado del Mundial 2026 tras solo un partido, pese a tener contrato hasta 2028. Mientras, Túnez busca recuperarse ante Japón en Monterrey para mantener vivas sus opciones tras un arranque calificado por la prensa local como «catástrofe nacional».