RB Leipzig vs. Bayer Leverkusen, Bundesliga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El partido destacado de la 15ª jornada de la Bundesliga se jugará hoy sábado, 20 de diciembre, como de costumbre a las 18:30 horas (tiempo de España). Entonces, Bayer Leverkusen visitará a RB Leipzig en la Red Bull Arena.

Cómo ver RB Leipzig vs Bayer Leverkusen, Bundesliga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN App y Fubo Sports.

Temas de la semana: ¿Qué pasó en RB Leipzig?

A los Toros Rojos parece que se les acaba el aire a fin de año, contra Union Berlin sufrieron la tercera derrota consecutiva. ¿Lograrán un final de año reconciliador? Benjamin Henrichs ha regresado al entrenamiento del equipo después de casi un año de pausa (rotura del tendón de Aquiles), también Romulo (irritación del tendón), Bitshiabu (lesión muscular) y Ridle Baku (tobillo) volvieron a estar en el campo. Willi Orban entrenó de manera individual. La lista de bajas en RB sigue siendo larga: Amadou Haidara y Yan Diomande están ausentes debido a la Copa Africana de Naciones, Ouédraogo, Nusa, Gebel y Banzuzi están lesionados, Kevin Kampl está ausente por razones personales.

Tampoco se calman los rumores en torno a Timo Werner: Según la información del BILD, el máximo goleador podría unirse a los San José Earthquakes de la MLS, mientras inicialmente se especulaba que no se produciría un traspaso en invierno.

Temas de la semana: ¿Qué pasó en Bayer Leverkusen?

Tras su victoria en el derbi, el club también tendrá que liberar a varios jugadores para la Copa Africana de Naciones: Edmond Tapsoba, Eliesse Ben Seghir, Ibrahim Maza y Christian Kofane no están disponibles. Palacios es definitivamente baja, y la participación de Vázquez y Schick es incierta. Esta es solo una de las razones por las que el Leverkusen podría hacer otro movimiento en el mercado de fichajes.

Según informes, el Bayer 04 también está considerando ejercer su opción de recompra sobre un talento bosnio del RB Salzburg.

RB Leipzig vs. Bayer Leverkusen: Hora de inicio

Bundesliga - Bundesliga Red Bull Arena Leipzig

El partido se disputa este sábado 20 de diciembre a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Red Bull Arena.

México: 11:30 horas

11:30 horas Argentina: 14:30 horas

14:30 horas Estados Unidos:12:30 horas (tiempo del este)

RB Leipzig vs. Bayer Leverkusen: Alineaciones

RB Leipzig vs. Bayer Leverkusen: Forma

RB Leipzig vs. Bayer Leverkusen: Balance de enfrentamientos directos

RB Leipzig vs. Bayer Leverkusen: Las tablas de posiciones

