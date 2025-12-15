Real Madrid “aisla” a Xabi Alonso mientras el CEO del Bayer Leverkusen critica a Florentino Pérez por su trato al técnico

El mandato de Xabi Alonso en el Real Madrid, inicialmente celebrado como el regreso de un prodigio de la dirección técnica, se ha transformado rápidamente en una prueba de fuego. Las derrotas consecutivas en casa frente al Celta y al Manchester City alimentaron los rumores sobre su continuidad, incluso tras la victoria por 2-1 sobre el Deportivo Alavés del fin de semana. En medio de crecientes especulaciones sobre un posible despido del técnico de 44 años, su antiguo jefe en el Bayer Leverkusen ha salido en su defensa, señalando directamente las diferencias estructurales entre ambos clubes. Fernando Carro, CEO del equipo alemán, considera que Alonso ha quedado expuesto frente a una directiva del Madrid que no protege a sus entrenadores en momentos de crisis.

Alonso abandonó Leverkusen en verano para asumir las riendas en el Santiago Bernabéu, con la misión de liderar una nueva era para los Blancos. Sin embargo, los resultados han sido irregulares y la prensa española ya ha comenzado a cuestionarlo duramente. Para Carro, quien supervisó el histórico doblete invicto de Alonso en Alemania, el problema no reside en la capacidad del técnico, sino en un entorno implacable y a menudo solitario, fomentado por el presidente Florentino Pérez.