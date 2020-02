Lescott le aconseja a Raúl Jiménez que no piense en el Manchester United

El ex central de Manchester City considera que el presente de los Wolves es mucho mejor que el de los Red Devils.

Raúl Jiménez es el delantero del momento en la Premier League, siendo la gran revelación de la temporada con los Wolves. Esa es la razón por la que el delantero mexicano ha estado en el radar de varios clubes de , Manchester City o United, según pudo saber Goal.

Sin embargo, muchos aconsejan al canterano del América que medite muy bien su decisión. Uno de ellos es Joleon Lescott, ex central de , quien considera que a Jiménez no le favorecería un eventual traspaso a los Red Devils de cara a la próxima temporada.

☝️ Según supo Goal, United y City preguntaron por la situación de Jiménez 🇲🇽💪



Los Red Devils porque no tienen un 9️⃣ desde Lukaku, y los Sky Blues debido a que no es seguro que el Kun se quede



¿Podría hacerlo igual que en o le pasaría lo mismo que en el Atlético? 🤔 pic.twitter.com/y4QNCwrnWA — Goal (@goalmex) January 3, 2020

"Si miras el interés del y miras el éxito actual del equipo, ¿es mejor Manchester United que Wolves? ¿Pueden garantizar que van a terminar por encima de Wolves la próxima temporada? ¡Quién sabe!", explicó el ex futbolista inglés al Grand National.

"El interés en Raúl Jiménez no me sorprende, ha jugado a un nivel consistente en las últimas dos temporadas y esa es la clave. No ha estado solamente teniendo buenas rachas para después enfriarse de nuevo. Ha demostrado que es mucho más que solo un goleador", agregó.

Vale destacar que Raúl Jiménez acumula 11 goles en lo que va de Premier League, además de 7 asistencias. Los números que tiene han hecho posible la buena campaña de los Wolves, equipo que se ilusiona con la Champions League tras la sanción contra el Manchester City.