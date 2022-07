Raphinha demuestra que era un fichaje necesario

El brasileño, en dos partidos, se ha ganado a la hinchada azulgrana

Uno de los fichajes que más críticas ha desatado en las últimas semanas ha sido el de Raphinha por el Barcelona. Nadie cuestiona su calidad pero muchos no entendían porque los azulgranas, que no están sobrados de dinero, aunque no lo parezca, invertían una gran cantidad de dinero por un jugador que juega en una demarcación en la que ya tienes a Dembélé y priorizando su fichaje a otros más necesarios como los de Koundé o Azpilicueta.

🇧🇷☄️ Raphinha aprovecha el regalo de Militao para marcar un auténtico golazopic.twitter.com/7Q0beVVXTF — GOAL España (@GoalEspana) July 24, 2022

Pues bien, en dos partidos, Raphinha ha demostrado que su fichaje era necesario. Sí, es pretemporada y sí, son solo dos partidos, pero el brasileño ha demostrado que es un jugador diferente. Tiene calidad a raudales, desparpajo y atrevimiento como pocos y, sobre todo, tiene la portería entre ceja y ceja.

Ante el Inter de Miami dejó buena cuenta de todo ello y ante el Real Madrid marcó un golazo espectacular que decidió El Clásico de Las Vegas. Como poco, y solo por estos dos partidos, el jugador carioca se ha ganado el derecho a reconducir las opiniones que aseguraban que su fichaje era un completo error.

Los galones de Alaba desplazan a Rüdiger

Quizás una de las noticias más destacadas que nos ha dejado este partido ha sido el hecho de que Antonio Rüdiger ha jugador de lateral izquierdo. David Alaba quiere seguir jugando de central junto a Militao y Ancelotti ha cedido ante el austriaco. Habrá que ver cómo se desarrolla la temporada, pero, como poco, sorprende la decisión pese a que el ex del Bayern cuajó una temporada magnifica en esa posición.

Tal y como se esperaba, el gran damnificado fue Ferland Mendy, el cual fue suplente y apunta a serlo durante gran parte de la temporada. ¿El gran beneficiado? El Real Madrid. Mantiene una defensa de un nivel sensacional y goza de recambios de lujo como el propio Mendy o Nacho.

La transición del centro del campo aun debe esperar

Ancelotti decidió apostar por Tchouameni, Camavinga y Valverde de inicio y, aunque estuvieron a buen nivel, se notó y mucho la mejoría del equipo con Casemiro, Kroos y Modric en la segunda parte. Obviamente, Ancelotti tiene seis (siete si incluimos a Ceballos) centrocampistas de primerísimo nivel y prácticamente cualquier combinación asegura éxito.

Sin embargo, está claro que, por ahora, al centro del campo formado por los jóvenes les falta fútbol y capacidad para generar ocasiones de gol. Con Benzema, gran ausente del partido, la cosa cambiaría mucho para cualquier equipo y seguro que ayudaría a Tchouameni, Camavinga y Valverde a generar más fútbol, pero este centro del campo está llamado a ser el futuro del Real Madrid, en el cual Karim no debería aparecer muchos más años, por lo que deben aprender a ser autosuficientes si quieren llevar la manija del Real Madrid.