Rafael van der Vaart: «Ha jugado el peor partido que le he visto nunca»

El analista de la NOS, Rafael van der Vaart, critica la estrategia de Ronald Koeman. Holanda cayó en penaltis ante Marruecos.

Koeman alineó, sorprendentemente, a cinco defensas contra Marruecos. En México, Tijjani Reijnders cedió su puesto a Nathan Aké.

Van der Vaart concluye que el experimentado entrenador ha fallado. «Has superado bastante bien una fase de grupos difícil. Entonces las cosas empiezan a ir un poco mejor. ¿Qué te pasa por la cabeza para que de repente lo hagas todo de otra manera contra Marruecos?»

«La verdad es que no le veo ni una pizca de sentido», refunfuña Van der Vaart.

Critica al centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong: «Hoy ha jugado el peor partido que le he visto; muy decepcionante. ¿Es culpa del sistema?»

«El centro del campo de Marruecos es su punto fuerte y tú te presentas con solo dos mediocentros. No soy entrenador, pero eso me parece un error».

«Frenkie solo brilla con el balón, pero hoy no lo tuvimos, así que fue invisible. Y aunque Cody Gakpo marcó, apenas lo tocó», concluye Van der Vaart.