Todo comenzó como un torneo por invitación cuando la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) aprovechó el año del centenario de Uruguay desde su independencia y seleccionó a la nación para albergar la primera Copa Mundial de la FIFA del 13 al 30 de julio de 1930.

En ese momento, La Celeste estaba en el punto de mira como una potencia mundial del fútbol, dado sus medallas de oro en fútbol olímpico en 1924 y 1928.

El torneo contó con 13 equipos, incluidos siete de Sudamérica, cuatro de Europa y dos de América del Norte. Curiosamente, muchas naciones europeas dudaron en participar debido al costo significativo y la duración del viaje por mar, pero Francia, Bélgica, Rumanía y Yugoslavia finalmente hicieron el viaje.

¿Quién ganó la primera Copa Mundial de la FIFA?

La primera Copa Mundial de la FIFA fue ganada por Uruguay en 1930. Este histórico torneo, organizado por la FIFA, marcó el comienzo de la competencia de fútbol más prestigiosa del mundo. No solo exhibió talento futbolístico internacional, sino que también sentó un precedente para lo que se convertiría en un espectáculo deportivo global. Su conquista en tierra natal fue un símbolo de orgullo nacional y estableció su estatus como uno de los primeros gigantes del fútbol. El 31 de julio fue declarado feriado nacional en el país para honrar una victoria histórica.

El partido final: Uruguay vs Argentina

La final se llevó a cabo el 30 de julio de 1930, en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, con capacidad para 93,000 personas.

En el emocionante concurso entre dos intensos rivales sudamericanos, Pablo Dorado adelantó a Uruguay temprano, pero Carlos Peucelle empató rápidamente para Argentina. Guillermo Stabile luego puso a Argentina con una ventaja de 2-1 al llegar al descanso. Sin embargo, Uruguay organizó una remontada en la segunda mitad. Pedro Cea igualó el marcador, y Santos Iriarte los puso en la delantera. Junto con el fuerte desempeño defensivo del equipo, Héctor Castro selló una victoria de 4-2 con solo un minuto restante, asegurando el trofeo para Uruguay.

Curiosamente, fue una revancha del partido por la medalla de oro olímpica de 1928 después de una victoria por 2-1 en una repetición, y Uruguay ganó su segunda Copa del Mundo en 1950.