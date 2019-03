Quién es Sebastián Córdova y cómo juega el nuevo 'héroe' del América

El dorsal 26 anotó su segundo gol del Clausura 2019, rescatando tres puntos más para las Águilas.

Sebastián Córdova se convirtió en el seguro de vida del América. El canterano fue el anotador del tanto con el que los Azulcremas rescataron el triunfo 1-0 ante , consiguiendo su segundo tanto del torneo.

A continuación, toda la información que debes de saber acerca de esta nueva joya de los Emplumados que, de hecho, empieza a ser comparado con Diego Lainez, recientemente transferido a Europa con el .

EN QUÉ EQUIPOS JUGÓ ANTES SEBASTIÁN CÓRDOVA

El mediocampista debutó en Primera División con el , luego de que fuera cedido para el Apertura 2018, torneo en el que sumó 339 minutos de participación en el Máximo Circuito.

Originario de Aguascalientes, llevó su proceso formativo con el conjunto de Coapa, pasando por las categorías Sub 15, Sub 17, Sub 20, así como por la Segunda División, en los que tuvo un desempeño aceptable.

Además de ser cedido al Necaxa, también fue prestado a de Oaxaca, del , durante el Apertura 2016, aunque únicamente jugó cinco minutos en Liga y 16 en Copa.

El director técnico Miguel Herrera tiene un diamante en bruto que deberá saber explotar, recordando que ya salvó a la entidad Azulcrema dos ocasiones en la campaña.

CÓMO JUEGA SEBASTIÁN CÓRDOVA

Sebastián es un mediocampista ofensivo que gusta ubicarse por la medular de la cancha, ya sea poco detrás de la media luna, dentro de ella o incluso pasándola para situarse como una especie de mediapunta detrás de los dos delanteros.

Por lo mismo entra en contacto constantemente con el balón y le gusta retenerlo para buscar a un compañero mejor ubicado o, también, usar una de sus cartas fuertes: el remate de larga distancia, el cual ya presumió con las Águilas, los Rayos y en selecciones juveniles.