Quién es Santiago Maratea, el influencer que lanzó la colecta para salvar a Independiente

El Rey de Copas vive un pésimo momento financiero y deportivo, por eso recurrió a una solución poco ortodoxa. ¿Quién es el salvador?

La preocupante actualidad de Independiente lo hizo considerar soluciones extremas para intentar mejorar su futuro cercano. En esta ocasión, se ha unido a Santiago Maratea para recaudar dinero. "Sobre Independiente les puedo decir que hay chances de que la colecta arranque esta semana (no lo sé todavía)", expresó el influencer en su cuenta de Instagram donde tiene más de tres millones de seguidores. Allí también publicó una fotografía con Pepé Santoro, histórico arquero y entrenador del club.

Nacido en San Isidro, Maratea es un creador de contenido de treinta años que comenzó buscando de todas las maneras posibles ingresar a los medios tradicionales hasta que finalmente lo logró. Tuvo su programa "Generación Perdida", en Vorterix, en el que generó polémica más de una vez.

No obstante, su gran reconocimiento llegó por las campañas benéficas que comenzó a realizar. Las primeras fueron con productos de diversas marcas, en lugar de quedarse con ellos los regalaba a personas o instituciones con mayores necesidades.

Una vez afianzado en el mundo virtual las acciones cambiaron rotundamente, ya no eran empresas las que sostenían el proyecto sino que lo hacían los mismos seguidores. La dinámica era sencilla: él contaba la problemática a solucionar, dejaba medios de pago y los contribuyentes aportaban. Una vez que se llegaba al objetivo, mostraba en sus vías de comunicación cómo se solucionaba el problema.

Así impulsó campañas para compras de medicamentos, viajes, operaciones, ayuda a incendios y mucho más. Logró recaudar dos millones de dólares para que Emma, una beba con atrofia muscular espinal (AME), recibiera su medicamento. Lo volvió a hacer con Madeleine, una niña de dos años, para la que recaudó $100.000.000. También juntó $200.000.000 para colaborar con incendios en Corrientes, entre otras innumerables colectas.

No será la primera vez que ingresa al mundo deportivo. En 2021 ayudó a más de treinta atletas para viajar al Sudamericano de Atletismo en Ecuador. Y más recientemente al Fútbol Club de Ezeiza, que tiene la intención de ingresar en la Primera D. Les brindó $5.000.000 y —gracias a la Municipalidad de Ezeiza— un terreno donde construirán el estadio que llevará el nombre del influencer.

Dentro de un mundo de buenas acciones hay un aspecto que deja evidentes dudas: su relación con la política. "No estoy en ningún partido político, no recibo plata de nadie, no recibo votos, no me quiero dedicar a la política", es su bandera. Asimísmo expresa que "Cristina Kirchner y Macri lo decepcionaron". Lo cierto es que ingresará al club actualmente presidido por Néstor Grindetti, el intendente de Lanús que lanzó su candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires patrocinado por Patricia Bullrich, dirigente con la que Maratea tiene una sugestiva foto.