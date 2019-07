Santiago Giménez, la nueva esperanza de gol del Cruz Azul

El Chaquito metió un triplete en un amistoso con el conjunto Celeste y empieza a alzar la mano.

"La novena" sigue siendo una obsesión para . La Máquina suma ya 21 años sin conquistar el título de la , por lo que la afición empieza a desesperarse. Por ello es que, semestre tras semestre, el equipo vuelve a reforzarse con nombres de importancia para, ahora sí, terminar con la sequía. Para el torneo Apertura 2019 no es la excepción.

Sin embargo, uno de los jugadores que más ilusión genera en la fanaticada no costó millones de dólares y proviene de un lugar descuidado últimamente por la directiva: la cantera. Es, de hecho, un rostro más o menos conocido o familiar —literalmente hablando—. Se trata de ni más ni menos que Santiago Giménez, hijo del Chaco.

En un tiempo de pocos éxitos, Christian es una de las figuras del club en décadas recientes. El argentino naturalizado mexicano defendió los colores de la institución casi durante nueve años y se ganó el cariño de la gente gracias a su entrega, anotaciones, y trofeos cosechados como la Clausura 2013 y la 2013-14.

Radicado desde el 2004 en nuestro país, el exBoca echó raíces y aquí tuvo junto a su esposa María Bernarda a dos hijos: Agustina y el propio Santi, quienes cuentan también con el pasaporte mexicano.

En Goal te contamos todo lo que debes de saber acerca del mayor de los hermanos Giménez.

CUÁNTOS AÑOS TIENE SANTIAGO GIMÉNEZ Y DE QUÉ JUEGA

El Chaquito, como algunos le apodan, tiene 18 años de edad. Se desempeña como delantero. Se caracteriza por tener buen trato con el balón y ser eficaz de cara al marco; para prueba el hat-trick que le convirtió al en un amistoso de pretemporada.

Mide 1.82 metros, por lo que suele ir bien por arriba y pesa 69 kilogramos. Impone presencia con el físico, pero no por eso deja de ser habilidoso.

A QUIÉN TIENE POR DELANTE EL CHAQUITO EN CRUZ AZUL

Posteriormente de realizar su proceso en las categorías menores, ya debutó con el primer plantel en la Copa MX Apertura 2017 cuando enfrentó a Tigres (1-1). A partir de mediados del 2018 lo convocan regularmente a la plantilla de honor, aunque todavía no ha visto sus minutos en Liga. No obstante, para esta campaña espera lograrlo. Peleará por un puesto, el del '9', con Martín Cauteruccio y Milton Caraglio, el titular en el once del director técnico Pedro Caixinha.

En realidad, si Santi se aplica, únicamente tendría al argentino por delante. El uruguayo, en cambio, no estremeció las redes ni una sola ocasión en el Clausura 2019. Es decir podría pasar a transformarse en el suplente o segunda opción para sustituir a Caraglio, máxime a raíz de la salida de Martín Zúñiga hacia el .

CÓMO JUEGA EL HIJO DEL CHACO GIMÉNEZ