¿Quién es José Juan Macías y cuántos goles lleva?

El artillero de 20 años de edad había sido el mejor goleador mexicano del Apertura 2019 y volvió a hacer goles con Chivas.

Con tan sólo 20 años de edad, José Juan Macías llegó a convertirse en el mejor delantero mexicano de la en la actualidad, donde demostró que León no se equivocó al brindarle la confianza para ser titular.

Macías se formó en , equipo en donde pasó prácticamente por todas las categorías, desde Tercera División, Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 20, en las que marcó 41 goles.

Macías no es un 9 típico que sólo se queda clavado en el área, pues puede generarse sus propias opciones y su velocidad mental le permite adelantarse a los rivales para marcar.

ESTADÍSTICAS

EDAD: 20 años

DEBUT EN PRIMERA: 22 / Julio / 2017

EQUIPOS: Chivas, León y Selección mexicana

GOLES EN LIGA MX: 24

GOLES EN COPA MX: 2

GOLES EN AMISTOSOS : 2

GOLES EN LIGA DE NACIONES : 3

