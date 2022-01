¿Quién es Jorge Meré? El español que promete para América

El mercado de fichajes para el Clausura 2022 generó complicaciones para el América. Ante la baja de Emanuel Aguilera, quien fue vendido al Atlas, los azulcremas tuvieron que explorar opciones en el Viejo Continente y encontraron a Jorge Meré, a quien firmaron como su quinto refuerzo.

Meré se volvió una de las opciones en carpeta del departamento de inteligencia deportiva azulcrema, mismo que valoraron tanto por su edad, como por sus características en el área para saber defender, cubrir espacios y tener una importante movilidad.

Reemplazar a Aguilera, si a solidez defensiva se refiere, no era sencillo, entendieron que el ex Colonia de Alemania podía volverse un central importante, con capacidad de anticipación ante el rival y la posibilidad de sacar rápidamente el balón, más allá de no ser veloz, aprovechando la necesidad de Solari en un futbolista de dicha posición de saber cortar bien el balón en la línea defensiva.

El nacido en Oviedo tuvo buenas recomendaciones del equipo de Coapa de su amigo Álvaro Fidalgo, con quien tuvo buenos lazos en su niñez. Previo a llegar a México, Jorge jugó para el Oviedo Fut Base, Sporting Gijón Fut Base, Real Sporting y el FC Koln, donde vino de más a menos en su estancia.

Con el club alemán jugó 96 partidos, marcando dos goles y entregando una asistencia para gol, por lo que América será la oportunidad de encontrar protagonismo y así tener la posibilidad de volver con mejor cartel al Viejo Continente pues la edad no es ningún impedimento.