Quién es Jalel Kadri, el entrenador y seleccionador de Túnez: historia, estadísticas y en qué equipos ha entrenado

Las Águilas de Cartago tendrán en el banquillo a un técnico con gran experiencia, pero con poco tiempo en su cargo actual.

Jalel Kadri será el entrenador de Túnez durante el Mundial de Qatar 2022. El técnico de 50 años recibió la oportunidad con el equipo nacional en el mes de marzo del año actual, después de pasar dos décadas en diferentes clubes.

Kadri también había tenido una experiencia previa con las Águilas de Cartago en 2013 como entrenador asistente. Mientras que el puesto de técnico de su país lo consiguió después de una segunda etapa como auxiliar que comenzó en 2021.

Jalel ha dirigido a clubes de Túnez, Arabia Saudita, Emiratos Arabes y Libia.

Mundial Qatar 2022: cuándo es, dónde, cómo se juega y número de selecciones

GOAL

¿QUÉ EQUIPOS HA ENTRENADO KADRI?

Kadri ha estado a cargo de los clubes de: AS Djerba, EGS Gafsa, El Makarem de Mahdia, AS Kasserine, AS Gabés, Jendouba Sport, ES Zarzis, US Monastir, Damac FC, Al-Ansar FC, ES Beni-Khalled, Al-Nahda, Al-Khaleej, JS Kairouan, CA Bizertin, Emirates Club, Stade Tunisien, Al Ahli Tripoli, Al-Adalah.

ESTADISTICAS DE KADRI COMO ENTRENADOR

De acuerdo con Transfermarkt, Kadri acumula 211 juegos dirigidos en su carrera, en los que acumula 64 triunfos, 46 empates y 101 derrotas. Con Túnez sus números son de cinco victorias, dos empates y un descalabro.