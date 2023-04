¿Quién es Edgar López, futbolista del Toluca convocado a la Selección mexicana?

Edgar López fue llamado para cubrir la baja de Henry Martín para el amistoso contra los Estados Unidos.

Previo al partido amistoso que sostendrá la Selección mexicana contra Estados Unidos, el cual no es dentro de una Fecha FIFA, México tuvo una sensible baja, pues se informó que Henry Martín no podría estar presente por una lesión.

Ante esta situación, Diego Cocca rápidamente tuvo que elegir a un reemplazo y pese a que todo apuntaba a que Rogelio Funes Mori sería el indicado, finalmente el argentino sorprendió con la elección de Edgar López del Toluca.

En GOAL te presentamos el perfil del delantero que tendrá su primera participación con México:

¿QUIÉN ES EDGAR LÓPEZ?

Edgar López es un delantero mexicano de 23 años que milita actualmente en las filas del Toluca, a donde llegó para el torneo Clausura 2023. El Gacelo se formó en las fuerzas básicas de Xolos y debutó precisamente con Tijuana en 2017.

Un año después de su debut, fue cedido por dos torneos a Dorados de Sinaloa para finalmente volver con los fronterizos en 2019 tras no tener mucha actividad con el Gran Pez. Fue hasta 2020 cuando empezó a tener más regularidad en la Liga MX hasta su salida de Xolos a finales del 2022.

En total, Edgar López ha disputado 66 partidos en la primera división de México y ha marcado ocho goles.