¿Quién es Danilo Arboleda, el futbolista de Tigres que jugará contra el Real Madrid?

La carta del colombiano pertenece a los Felinos, pero ahora el jugador se encuentra a préstamo en Moldavia.

La Champions League es el torneo que todos los futbolistas desean jugar, pero solo un selecto grupo lo puede hacer. Ahora, el Sheriff Tiraspol, club de Moldavia, consiguió colarse al torneo más grande de Europa y en sus filas radica un personaje que representará a la Liga MX.

El defensa Danilo Arboleda estará en la edición 21/22 del campeonato del Viejo Continente bajo la bandera del balompié mexicano. El colombiano pertenece a Tigres de la UANL, pero se encuentra a préstamo con el club de la Divizia Naţională, liga de Moldavia.

A continuación, en Goal te contamos más sobre este futbolista:

¿QUIÉN ES DANILO ARBOLEDA?

El defensa central colombiano de 26 años fue observado de cerca por Tigres desde 2018. El zaguero formó parte de América de Cali y fue cuando los Felinos pusieron su mirada sobre él para en 2019 comprar su carta. Desde entonces, el de Florida no ha logrado consolidarse y para la campaña 2021 fue cedido al Sheriff Tiraspol.

“Lo de Tigres yo voy sin problemas, sería lindo, pero hasta el momento no me han llamado, nadie se ha comunicado para decirme algo, vamos a ver si es cierto finalmente, pero por el momento no, estoy viendo mis vacaciones y esperando el llamado, ojalá me llamen, sino tocará quedarme acá (Moldavia)”, dijo Arboleda a través de su cuenta de Instagram.

Arboleda fue parte clave para la clasificación de su equipo a la Champions League 21/22. En la serie de fase previa ante Estrella Roja de Belgrado, su gol en la vuelta le dio la victoria a los de Moldavia para avanzar a la fase de grupos y en la primera jornada vencieron al Shakhtar por marcador de 2-0 con Danilo como titular.