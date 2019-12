¿Quién es Benjamín Garré, la joya que Racing le compra a Manchester City?

Durante su paso por la Selección argentina, Jorge Sampaoli y su cuerpo técnico no sólo convocaron futbolistas para las Eliminatorias y los amistosos pensando en el Mundial de , sino que además se tomaron el trabajo de citar jugadores del Sub 20 para que trabajaran como sparrings . Y a lo largo de las distintas convocatorias se volvió habitual la presencia presencia de una joya que jugaba en , sorprendía a todos por su nivel y llegó a ir al Mundial de Rusia para trabajar con Lionel Messi y compañía durante las prácticas: Benjamín Garré, el delantero que Racing acaba de comprarle al equipo inglés de cara a la 2020.

Aunque se trata de un desconocido para el gran público, su apellido sí remite a gloria con la albiceleste: su abuelo Oscar, el histórico Mago Garré, formó parte del equipo que se consagró campeón en 86. Nacido en el 2000, Benjamín hizo una parte de las inferiores en Vélez , pero rápidamente se lució y despertó interés de "cazatalentos" de los clubes más grandes de Europa.

Lo querían y , pero finalmente lo sedujo el City y, vía patria potestad en junio del 2016 , se desvinculó del Fortín, quien llevó adelante un reclamo en FIFA por la salida del futbolista . Es que, según los dirigentes argentinos, el club inglés se habría acercado a Garré cuando tenía 15 años (haciéndolo firmar contrato poco después de cumplir los 16), rompiendo así las reglas de transferencias de la FIFA, que establecen que los jugadores menores de 18 años sólo pueden moverse entre clubes europeos.

Luego de recibir la negativa del máximo ente del fútbol a nivel mundial, Vélez fue tras el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), quien después de unos meses falló a favor del equipo inglés, que quedó absuelto de la denuncia. De esa manera, el City finalmente no tuvo que pagar dinero alguno por la incorporación del jugador y ahora recibirá 2,5 millones de euros por parte de la Academia, que se quedará con el 75% de los derechos económicos del futbolista de 19 años.

Durante su paso por los Citizens, Garré no llegó a debutar de manera oficial en el equipo de Pep Guardiola, aunque ingresó en tres partidos amistosos de pretemporada a mediados de 2018. De manera oficial jugó siempre en los equipos Sub-23 y Sub-21 del club: en total, disputó 64 partidos en las categorías juveniles y marcó 14 goles. Habitualmente, el pibe juega como mediapunta o extremo, una posición que Racing necesitaba reforzar a partir de la llegada de Sebastián Beccacece.

