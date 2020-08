¿Quién es Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA?

Un repaso por la vida del esloveno, al mando de la organización europea desde el 2016.

Su llegada a la UEFA fue un baño de renovación en un organismo -como casi todos las instituciones del fútbol, incluidas la FIFA y la CONMEBOL- salpicado por la corrupción y/o los eventos injustificados que fueron tapados por la justicias de diferentes maneras. El 14 de septiembre del 2016, Aleksander Čeferin fue elegido como presidente de la UEFA, reemplazando en el cargo al francés Michel Platini, que había estado en el cargo desde el 2007 y fue apartado por el Comité de Ética.

Los cambios entre un presidente y otro son abruptos: uno tiene un pasado de futbolista-leyenda, el otro no. Uno tiene perfil alto, el otro no. Uno viene de un país de tradición futbolera, el otro no.

Ceferin es esloveno, nació el 13 de octubre de 1967 y es abogado. Entre 2011 y 2016, fue presidente de la Federación Eslovena de Fútbol (NZS), y es el Presidente del Organismo Rector del Fútbol Europeo, la UEFA, desde el 14 de septiembre de 2016.

En la final de la 2019-20, será el encargado de darles las medallas a los jugadores de Bayern Munich.

Después de graduarse en la Universidad de Derecho de Liubliana, pasó a trabajar para el bufete de abogados de su familia y desarrolló un interés especial en el derecho deportivo. Se convirtió en director de la empresa en 2006 sustituyendo a su padre.

Según publica el sitio oficial de UEFA, Aleksander Čeferin se interesó formalmente en el fútbol local en 2015 a través de su trabajo en la directiva del FC Litija, equipo de fútbol sala. Miembro del comité ejecutivo del equipo amateur del FC Ljubljana Lawyers desde 2005, también desempeñó un cargo en el comité ejecutivo del NL Olimpia Ljubljana desde 2006 hasta 2011.

En 2011, Aleksander Čeferin fue elegido presidente de la Federación Eslovena de Fútbol. También sirvió como segundo y tercer vicepresidente del Comité Legal de la UEFA entre 2011 y 2016.

"Espero trabajar estrechamente con todos ustedes para promover, proteger y desarrollar el fútbol en todo nuestro continente", dijo a los presentes en el Congreso, "y para garantizar que la comunidad europea de fútbol esté siempre unida... ahora y en el futuro", dijo tras convertirse en el séptimo presidente del organismo.

El 7 de febrero del 2019,en el 43° Congreso Ordinario, en , Ceferin fue reelegido en el cargo de cuatro años por las 55 federaciones que componen la UEFA. El Presidente de la UEFA subrayó su determinación de garantizar que "el fútbol europeo permanezca unido, que el fútbol europeo siga siendo respetuoso, respetable y respetado, y que el fútbol europeo siga demostrando solidaridad y esperanza".