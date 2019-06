Alejandra de la Vega, la encargada de llevar a Lobos BUAP a Juárez

La directiva le devolvió al fin el futbol de Primera División nueve años después a la ciudad fronteriza.

“En Juárez estamos celebrando la vida y celebrando el campeonato: ¡Ciudad Juárez está de vuelta!”, Alejandra de la Vega, tras conquistar el Apertura 2015

A mediados de 2015, cuatro años después de la desaparición de Indios de Ciudad Juárez, los rumores en el seno de la Federación Mexicana de Futbol cobraban fuerza: una nueva franquicia, un nuevo proyecto, una nueva forma de entender el futbol, pero en el mismo territorio chihuahuense.



Semanas después, apareció el conjunto de ; los Bravos llegaron al futbol nacional con la experiencia de la familia de la Vega, otrora mandamás de las Cobras de Ciudad Juárez en la época de los 80, pero con un líder en especial: Alejandra de la Vega, expresidenta del club y quien se encargaría de darle otra faceta a la entidad juarense, ciudad señalada entre las más difíciles para vivir en el país, gracias a los altos índices de inseguridad o crimen organizado. Y quien, también, cristalizó el regreso de la plaza a la con su adquisición y mudanza de Lobos BUAP con rumbo a allí.

Alejandra de la Vega es considerada una de las mujeres más exitosas en el mundo de los negocios dentro de nuestro país; sin embargo, el campo del futbol no le es ajeno. Muy por el contrario, la espina le quedó clavada desde finales de los 80, donde su tesón y valentía la hizo convertirse en la primera mujer al mando de un equipo de futbol (Cobras) y, por supuesto, la primera en tener voz y voto en la Asamblea de la Primera División del balompié nacional.

“Siempre he sido perfeccionista y obsesiva con los detalles porque es la única manera de ir mejorando y de hacer las cosas como las queremos hacer y lograr la visión que tenemos”.

Su gusto, valentía y vicio por el futbol tiene nombre: Federico de la Vega, su padre, primordial en el crecimiento de la ciudad fronteriza, pues, a través de la creación de la Universidad Autónoma del estado y de la creación del Tecnológico de campus Juárez, en las que se involucró como fundador, fue él quien dio un vuelco deportivo y educativo a la ciudad.

“No me pongo a ver los obstáculos porque soy mujer, más bien, los veo y pienso cómo los voy a saltar, a librar. Si me hacen mala cara porque soy mujer, no me importa”.

Sin embargo, la aventura de Alejandra de la Vega duró apenas poco más de un año, pues en octubre de 2016 le cedió la estafeta a Juan Carlos Talavera para aceptar la invitación del gobernador de Chihuhua, Javier Corral, para convertirse en secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del estado.

De la Vega continúa ligada al futbol, pues sigue siendo la dueña del equipo, aunque ahora su labor principal es la de promover la innovación y el desarrollo económico generando un crecimiento equilibrado para todo Chihuahua, que cuente con un enfoque social y solidario, la atención de los diferentes actores y sectores mediante el aprovechamiento de los activos.

“Las mujeres en estamos dando pasos muy firmes, tanto en el desarrollo económico como social de nuestro país. ¡Ya nos toca!”