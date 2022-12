Quién era Grant Wahl, el periodista estadounidense que falleció en el Mundial de Qatar: casua de muerte y homenajes

Grant Wahl recibió un homenaje previo al partido entre Francia e Inglaterra tras confirmarse su fallecimiento.

La muerte de Grant Wahl sacudió al mundo. El periodista estadounidense crítico de la realización del Mundial de Qatar 2022 falleció las primeras horas de este sábado (tiempo local) después de un incidente durante el partido entre Argentina y Países Bajos.

Wahl fue uno de los defensores e impulsores en medios de los Estados Unidos, además de ser un crítico de la realización de la Copa del Mundo, por lo que la industria recibió un duro golpe con su fallecimiento en un hospital de Doha.

¿QUIÉN ERA GRANT WAHL?

Wahl era uno de los iconos del periodismo deportivo en Estados Unidos, quien inició su carrera en The Herald de Miami. El Mundial de Qatar 2022 era su octavo mundial, lo que le valió ser reconocido por la FIFA, con un reconocimiento entregado por Ronaldo.

Grant Wahl trabajó para la revista Sports Illustrated, además de medios de comunicación como FOX Soccer, CBS Sports y NBC News, además de trabajar en la producción del documental 'Good Rivals', disponible en una conocida plataforma de streaming por internet, que detallaba la rivalidad entre México y Estados Unidos a nivel selecciones.

Wahl buscó postularse como presidente de la FIFA en el 2011 contra personajes como Joseph Blatter y Mohamed bin Hammam, pero no tuvo el respaldo de más de 150 países.

En apoyo a su hermano así como a los derechos de la comunidad LGBTQ+, Wahl llevó una playera con el arcoíris, pero fue detenido por más de 20 minutos y no le permitieron ingresar al debut de Estados Unidos contra la Selección de Gales.

Posteriormente, fue visto con dicha playera mientras escribía en la Sala de Prensa, manifestando su rechazo a la pena en Qatar, entidad musulmana conservadora.

"Siempre podíamos contar con Grant para que nos brindara sus historias perspicaces y entretenidas sobre nuestro deporte y sus principales protagonistas. La convicción de Grant en el poder del deporte para conseguir avances en los derechos humanos fue y quedará como una inspiración para todos. Grant convirtió el futbol en el trabajo de su vida y estamos devastados porque él y su brillante redacción ya no estén entre nosotros", indicó la Federación de los Estados Unidos.

¿DE QUÉ MURIÓ?

Reporteros estadounidenses comunicaron que Wahl se desplomó en su asiento del Palco de Prensa en el Lusail, por lo que recurrieron a los servicios de emergencia. Recibió tratamiento alrededor de 30 minutos y fue trasladado en camilla a un hospital donde fue declarado muerto. Sin embargo, familiares han señalado otras teorías de su muerte.

"Mi cuerpo finalmente se ha indispuesto. Tres semanas de dormir poco, mucha tensión y bastante carga de trabajo pueden hacerle esto a uno (...) Lo que había sido un resfrío en los últimos 10 días se convirtió en algo más severo la noche del partido entre Estados Unidos y Holanda, y pude sentir un nuevo nivel de presión y malestar en la parte superior de mi pecho", había indicado Wahl en un podcast.

"Hoy fui a la clínica del centro de prensa y dijeron que podría tener bronquitis. Me dieron un tratamiento de antibióticos y un jarabe fuerte para la tos y ya me siento algo mejor pocas horas después. Pero todavía: No bueno".

