Qué sucede con Carlos Izquierdoz y Boca

El central protagonizó el foco de las miradas y los supuestos conflictos.

Boca falló en la definición contra Corinthians y se enfrentó a una pronta eliminación en la Copa Libertadores. Como suele suceder, los malos resultados disparan los inconvenientes y los conflictos detrás de los equipos.

Todo arrancó cuando esta mañana se confirmó que Hugo Ibarra, flamante técnico interino que reemplaza a Sebastián Battaglia, decidía dejar fuera del once titular a Carlos Izquierdoz. Esa situación se mezcló con otro tema que no tiene relación, pero que también incluye al capitán, como fue el planteo de los referentes de Boca pidiendo premios por avanzar a los cuartos de final de la Libertadores.

¿Qué fue lo que sucedió entonces? En realidad hay un hecho que tiene dos versiones. El lunes los jugadores de Boca se reunieron con los dirigentes para intentar arreglar los premios por pasar de fase en la Libertadores. Mientras que del lado de los jugadores hablan de destrato y que los trataron de "perdedores", como dijo Darío Benedetto antes de salir a La Bombonera durante el partido contra Corinthians. Del otro lado cuentan que el plantel amenazó con no concentrar si no se llegaba a un acuerdo por el dinero, e incluso reclamaron que se les pagara un monto aún en caso de no superar a los brasileños.

La conversación quedó en el aire y finalmente se planteó que no era el momento para hablar de este tema por la proximidad del compromiso más importante del año. La dirigencia puso el foco en que no había que pensar en perder ni en querer ganar dinero por eso, que la mentalidad tenía que ser otra y que con la victoria los futbolistas se aseguraban todo el monto pedido.

Boca cayó con Corinthians, Sebastián Battaglia fue despedido y llegó el turno de Hugo Ibarra. Aquel conflicto de los premios volvió y se hizo mediático porque el técnico decidió dejar a Carlos Izquierdoz afuera del once que mañana enfrentará a San Lorenzo. Como el capitán fue uno de los referentes que tuvo aquella reunión por el tema de los premios, se asoció su salida a aquel conflicto. La realidad es que los hechos no coinciden y que la salida del central tiene que ver exclusivamente con una decisión futbolística del entrenador, como también lo es el cambio táctico del 4-3-3 a un 4-3-1-2, provocando el ingreso de Juan Ramírez por Exequiel Zeballos.

Si en Boca pensaran en castigar por aquella reunión, Carlos Izquierdoz no sería el único que tendría que salir del once titular. Es por eso que lo del capitán tiene que ver con un gusto de Ibarra y con una característica de juego: en toda su etapa como entrenador de la reserva, el Negro dispuso de centrales de gran manejo de pase, como lo son Carlos Zambrano y Marcos Rojo.

En todo caso, la suspicacia con respecto a Carlos Izquierdoz no tendría que estar centrada en el tema de los premios, si no en su futuro. Boca hace unos días le mejoró el salario, pero no extendió su contrato. El defensor tenía una cláusula que le permitía irse en junio, pero acordó con el Xeneize quedarse hasta diciembre a través de un reconocimiento económico. Esto terminó ocurriendo, pero todo indica que a partir del 2023 su destino será otro. Los motivos unen a ambas partes y son varios: su baja de rendimiento en los últimos tiempos, sus 34 años de edad, el desgaste por los casi cuatro años que lleva en la institución, y el deseo del futbolista de cerrar su carrera en el exterior.

Cuando la pelota no entra todo se potencia y se transforma en teorías conspirativas. Mientras, la política juega, en lo deportivo Izquierdoz piensa en su futuro y Boca en construir desde su presente.