Qué son los NFT's, las criptomonedas y el Blockchain, la 'revolución' que pretenden los nuevos dueños del Necaxa

De cara al torneo Apertura 2021, que será su primer torneo como propietarios del Necaxa en la Liga MX, el grupo de propietarios de un importante porcentaje de las acciones de los Rayos ha buscado marcar un antes y un después en el mercado.

Y es que el club anunció a través de las redes sociales que incursionarían en el mercado de los activos digitales NFT y las criptomonedas, poniendo esto a disposición de los aficionados que buscaran tener un porcentaje del club.

Sin embargo, la Liga MX a través de un comunicado puso ‘freno’ a la venta de acciones, asegurando que esta forma de inversión no estaba permitida en el balompié nacional, aunado a que no era una fórmula reconocida en los reglamentos.

“Los certificados de afiliación no pueden ser traspasados ni modificados bajo ninguna figura distinta a la de la aprobación expresa de la Asamblea de la LIGA MX y confirmación del Comité Ejecutivo y/o de la Asamblea General de la Federación Mexicana de Futbol conforme a nuestros reglamentos.

Por lo tanto, la participación accionaria directa o indirecta de un Club de la LIGA MX no está sujeta a ningún tipo de intercambio, o compra por ningún medio o forma de pago (incluidos los NFT’s por sus siglas en ingles Token no Fungible), distinto a los reconocidos previamente en nuestros reglamentos”, se informó a través de la Dirección de Comunicación e Imagen de la Federación Mexicana de Futbol.

Los NFTs, también non-fungible token son activos que se compran con criptomonedas, con tecnología Blockchain que acreditan la propiedad de un artículo, en este caso un porcentaje accionario de la entidad hidrocálida.

Con esta propiedad, quien cuente con ella podría tener acceso a las instalaciones del equipo, entradas para los partidos y mercancía del mismo, sin poder de decisión como se pudiera haber pensado.

En tanto, las Criptomonedas son activos digitales que emplean un cifrado criptográfico para garantizar titularidad y asegurar integridad de las transacciones, y controlar la creación de unidades adicionales, mismas para evitar que alguien pueda hacer copias. Estas monedas no existen de forma física ya que se almacenan en una cartera digital. El Blockchain, también llamado cadena de bloques, es un registro único, consensuado y distribuido en varios nodos de una red, que se desprende de las criptomonedas y que registra en un libro contable cada una de las transacciones.

A través del portal de subasta, la NFT se había puesto a disposición del público después de cumplir con un proceso de estudio por los inversionistas por los próximos 17 días, arrancando la puja en 500 ethers, o bien, 1.3 millones de dólares equivalentes a 25.8 millones de pesos.

“Estamos entrando en una marca de casi 98 años de la que la gran mayoría aún no ha oído hablar, y estamos tratando de pensar en el futuro y hacer cosas que sean novedosas, interesantes y diferente. Realmente creo que esta es una nueva categoría”, expresó Al Tylis, parte del grupo de inversionistas a The Bloomberg.

Junto a Tylis, propietario del DC United de la MLS, también están involucrados Sam Porter, CSO del club de la Unión Americana, el futbolista alemán Mesut Ozil, la modelo Kate Upton y su esposo Justin Verlander, la actriz Eva Longoria, el basquetbolista Victor Oladipo, los ex basquetbolistas Richard Hamilton y Shawn Marion así como la medallista olímpica Bode Miller.

I’m not the only one excited to be part of Club Necaxa’s ownership group… Norman and Harley (Harley to a lesser extent 🤣) are pumped too. We’re so excited to offer this first ever NFT representing 1% stake in the actual team! First time ever in professional sports!! pic.twitter.com/HIvgLnynvI