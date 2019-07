¿Qué significa FCB?

Son las siglas de Fútbol Club Barcelona

El es un club centenario, fundado en 1899 bajo el nombre de Foot-ball Club Barcelona y con Hans Gamper como presidente. Aquellos primeros pasos marcarían el futuro de la institución y, desde su segundo escudo, en los primeros años del siglo XX, juntarían su destino a tres letras: FCB. O lo que es lo mismo, las siglas de Fútbol Club Barcelona (en castellano, en catalán no se tildaría la primera palabra).

FCB es el emblema, pero no siempre estuvo así. En los años cuarenta el franquismo obligó a todos los clubes a castellanizar sus nombres y en español, lo normal, no es poner fútbol club sino club de fútbol. Así que durante unos años, el escudo azulgrana y todo el club en general pasó a denominarse Club de Fútbol Barcelona y, lógicamente, también se vio en el escudo, que empezó a llevar C. F. B.

Así fue desde 1941 hasta 1975. Ahí murió el dictador y se volvió a los nombres originales de los clubes. El Barcelona, consecuentemente, se volvió a identificar con el orden tradicional de las letras de sus siglas F.C.B

Y así fue, sin cambio hasta 2002, cuando se dio un nuevo viraje aunque, en este caso, sí que muy menor. Porque volvió a cambiar el escudo, hubo un 'restyling' para simplificar las formas del emblema del club. Se buscaba mayor limpieza siempre dentro del respeto a la tradición y poder así implementarlo mejor en otros formatos, analógicos o digitales. En ese cambio, el mítico F.C.B sufrió un ligerísimo cambio, pues perdió los puntos entre las letras. En castellano las siglas llevan puntos, pero en ocasiones es habitual quitarlas si son marcas muy reconocidas el FCB, según el club, lo es.

La actual directiva, de hecho, ha sido la primera en querer borrar esas históricas siglas. El pasado año propuso un nuevo escudo que, entre otros cambios, se encontraba sin las letras FCB. La asamblea lo rechazó.