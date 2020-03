¿Qué pasó entre Boca y Nahuel Molina Lucero en medio de la crisis por el coronavirus?

El defensor se operará la rodilla, pero lo hizo por su cuenta y sin pedir permiso al club. Su tiempo de recuperación y su contrato.

El coronavirus tiene al mundo, y a la , detenida en el tiempo. Pero para Boca, los escándalos a veces no descansan: por más de que se haya consagrado campeón hace apenas unas semanas, el club debió salir a aclarar una insólita situación que vivió con Nahuel Molina Lucero.

Desde que volvió al Xeneize de su préstamo en que el defensor no generó más que problemas. Primero, fue la renovación de su contrato, que se termina en junio, a la que se negó y que hizo que pase de ser un posible refuerzo para Miguel Ángel Russo a un jugador que quedó desafectado del plantel profesional. Y ahora, el futbolista tomó una decisión que podría terminar de apartarlo de la institución.

Molina Lucero tomó la determinación de operarse por su cuenta de una supuesta lesión en la rodilla sin siquiera consultarle al departamento médico del club. ¿Por qué esto generó tanta bronca en Brandsen 805? Porque tendría cerca de cuatro meses de recuperación y la entidad se vería obligada a renovarale el vínculo que se termina dentro de tres meses.

"No estaba autorizado para operarse, consulté a los médicos y me respondieron que no era necesario. Le mandé una nota para que me aclare dónde fue y por qué. A Boca no le falta el respeto nadie", expresó Jorge Ameal en Radio La Red. A su vez, el comunicado a través de Twitter asegura que el futbolista se entrenó con total normalidad hasta el último día que se presentó y que no lo atendió por ningún problema físico.