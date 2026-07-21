El internacional egipcio Omar Marmoush afronta una situación de incertidumbre respecto a su futuro con el Manchester City, después de que un informe lo incluyera en la lista de jugadores que podrían abandonar el club durante el actual mercado de fichajes veraniego, en el marco de un plan para reconstruir el equipo.

The Athletic señaló que el City podría presenciar la salida de varios de sus jugadores destacados este verano, con las dudas que persisten sobre el futuro de varios nombres dentro del primer equipo.

El informe explicó que el español Rodri sigue siendo uno de los principales interrogantes, ya que le queda solo un año de contrato y hasta ahora no ha mostrado un deseo claro de firmar un nuevo acuerdo, a pesar de las expectativas de que las negociaciones se reanuden tras el final del Mundial.

Añadió que Mateo Kovacic, James Trafford y Nico González figuran entre los principales candidatos a marcharse, mientras que Savinho cuenta con el interés del Tottenham y podría salir también.

El informe indicó que el futuro de Marmoush y del neerlandés Tijjani Reijnders sigue sin resolverse, mientras que el Real Madrid continúa siguiendo al defensa portugués Rúben Dias.

Asimismo, explicó que Kalvin Phillips y Jack Grealish estarán disponibles para un traspaso si el Manchester City recibe ofertas adecuadas.

Según The Athletic, estos movimientos se enmarcan en los esfuerzos del club por reestructurar su plantilla de cara a la nueva temporada, con la posibilidad de realizar amplios cambios en el listado del equipo.

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