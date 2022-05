¿Qué equipo de la Liga MX buscó a Luis Suárez?

Luis Suárez aceptó que recibió la llamada desde México para convertirse en futbolista de la Liga MX. Con el final de las ligas en Europa, diferentes jugadores comienzan a ver su nombre entre los más nuevos rumores para el mercado de transferencias, uno de ellos, el legendario delantero uruguayo, quien habló sobre su futuro y mencionó al futbol mexicano. El exjugador del Atlético de Madrid, Barcelona y Liverpool, entre otros, explicó que ya ha recibido mucho interés en sus servicios.

Gracias afición por este gran DETALLE y que me ENORGULLECE que valoren mi trabajo. ❤️⚪️🔴⚽️ #GRACIASAFICION #Eternamenteagradecido #Aupaatleti pic.twitter.com/8MVabVgWKD — Luis Suarez (@LuisSuarez9) May 16, 2022

Suárez, quien ahora es jugador libre tras terminar su contrato con los Colchoneros, declaró en entrevista para el “Larguero” que en México, Brasil y Argentina lo buscaron, aunque descartó de inmediato cualquiera de dichas posibilidades.

Europa es lo que más te llama. Te llaman de Sudamérica de equipos como de Brasil, me llamaron de Centroamérica, como de México, después de Argentina también hay posibilidades, pero sinceramente mi mentalidad y mi cabeza está para el nivel competitivo. El nivel de Sudamérica es alto y ha crecido mucho, pero la cabeza la tengo acá”, explicó el delantero sudamericano.

“Te juro que no (tengo definido mi futuro). Hay muchas opciones, muchas propuestas. Justo veníamos hablando con mi cuñado 'te están volviendo loco, ¿no?' Me llaman, me escriben porque me manejo yo solo con mi abogado y mi gente. Tengo la suerte de tomar yo la decisión y de escuchar, escucho a todos, no le cierro la puerta a ninguno, pero llegado el momento que diga esto me está convenciendo por mi, por la competencia, por la familia, ahí tomaremos la decisión. Sinceramente no estoy pensando en el dinero. Estoy pensando a nivel deportivo que es lo que más me interesa y es lo que quiero”, agregó Suárez.

¿QUÉ EQUIPO DE LA LIGA MX HABLÓ CON LUIS SUÁREZ?

El uruguayo no confesó cuáles fueron los equipos que lo llamaron, incluso, es posible que más de un club de la Liga MX mostrará su interés, considerando que Suárez es libre de firmar con quien quiera. Sin embargo, de acuerdo con diferentes rumores, el conjunto que pensó en el fichaje del legendario delantero fue el América.

Incluso, se ha hablado de un doble interés de las Águilas, tanto por Suárez como por su compatriota, Edinson Cavani. Sin embargo, el club habría descartado cualquiera de las dos opciones por el elevado costo del sueldo de ambos futbolistas.