Qarabag vs. Chelsea, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Champions League entre Qarabag y Chelsea, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Qarabag recibirá al Chelsea en el Estadio Tofik Bakhramov este miércoles 5 de noviembre a las 18:45 horas (tiempo de España), dentro de la actividad de la jornada 4 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-2026.

Sigue aquí en directo el partido Qarabag vs Chelsea de la UEFA Champions League 2025-26

La escuadra de Azerbaiyán vio cortada su racha positiva de dos victorias consecutivas en la Liga de Campeones en su último juego, por lo que intentarán volver a ganar en un partido que pinta más que complicado para su causa.

Los Blues por su parte, vienen de imponerse al Tottenham en su más reciente duelo de la Premier League para ubicarse en la séptima posición con 17 puntos, aún muy lejos del líder Arsenal que suma 25 hasta el momento.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Qarabag vs. Chelsea, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaM+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 3, Movistar+ Plus, Orange Fútbol 1
SudaméricaESPN y Disney+ Premium
MéxicoFox, Fox One, Caliente TV
Estados UnidosParamount+, TUDN, ViX Premium, Unimás

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 3, Movistar+ Plus y Orange Fútbol 1, mientras que en México se podrá seguir por Fox, Fox One y Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+, TUDN, Vix Premium y Unimás.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Qarabag vs Chelsea

crest
Liga de Campeones - Champions League
Tofiq Bakhramov Stadium

El partido se disputa este miércoles 5 de noviembre a las 18:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el Estadio Tofik Bakhramov.

  • México:11:45 horas
  • Argentina:14:45 horas
  • Estados Unidos:12:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Qarabag FK contra Chelsea alineaciones

Qarabag FKHome team crest

4-2-3-1

Formación

4-2-3-1

Home team crestCHE
99
M. Kochalski
13
B. Mustafazade
44
E. Jafarquliyev
81
K. Medina
2
M. Silva
15
L. Andrade
20
K. Malinowski
8
M. Jankovic
10
C
A. Zoubir
35
P. Bicalho
17
Camilo Duran
1
R. Sanchez
3
M. Cucurella
24
C
R. James
21
J. Hato
4
T. Adarabioyo
45
R. Lavia
17
A. Santos
11
J. Gittens
41
Estevao
20
J. Pedro
32
T. George

4-2-3-1

CHEAway team crest

QRB
-Alineación

Suplentes

Manager

  • Q. Qurbanov

CHE
-Alineación

Suplentes

Manager

  • E. Maresca

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

Noticias del Qarabag

El Qarabag se convirtió en 2017 en el primer equipo de Azerbaiyán en disputar una fase de grupos de Champions League y en la presente edición, consiguieron su primera victoria de su historia en una instancia que no fueran los playoffs, por lo que esperan aspirar a meterse a octavos de final.

Noticias del Chelsea

Los Blues no podrán contar una vez más con su estrella, Cole Palmer, el cual se resintió de una lesión en la ingle y se espera que vuelva a la actividad a inicios de diciembre.

Cómo llegan al partido

QRB
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/4
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

CHE
-Formulario

Gol marcado (encajado)
14/6
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Historial de Enfrentamientos Directos

QRB

Últimos partidos

CHE

0

Victorias

0

Empates

2

Victorias

0

Goles marcados

10
Partidos de más de 2.5 goles
2/2
Ambos equipos anotaron
0/2

Clasificación

Enlaces útiles

0