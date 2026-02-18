Pumas vs Rayados de Monterrey, Clausura 2026 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Pumas recibe a Monterrey este domingo 22 de febrero a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario, como parte de la actividad de la jornada 7 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Sigue aquí en directo el partido Pumas vs Monterrey del torneo Clausura 2026

Los Universitarios se mantienen invictos en el certamen en la pelea por los primeros puestos de la tabla general y ahora, tendrán una prueba complicada cuando se midan en casa a uno de los planteles más poderosos del futbol mexicano.

Rayados por su parte, no ha tenido los resultados esperados en el arranque de la competencia y buscarán salir de la capital mexicana con los tres puntos para así, escalar puestos en la clasificación y buscar poco a poco posicionarse en lo más alto.

Aquí en GOAL, te presentamos toda la información para ver la transmisión de este partido del torneo Clausura 2026:

Cómo ver Pumas vs Rayados de Monterrey, por Clausura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Canal 5, TUDN, Vix Premium Estados Unidos TUDN, Univisión, CBSSN, Fubo Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en México a través de Canal 5, TUDN y Vix Premium, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN, Univisión, CBSSN y Fubo . Para España y Sudamérica no habrá transmisión de este compromiso.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Pumas vs Rayados de Monterrey

Liga MX - Clausura Olimpico Universitario

El partido se disputa este domingo 22 de febrero a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio Olímpico Universitario.

México: 17:00 horas

Estados Unidos:18:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 20:00 horas

20:00 horas España:00:00 horas

Noticias del equipo y escuadras

Club Universidad Nacional contra Monterrey alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager E. Juarez Alineación probable Suplentes Manager D. Torrent

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de Pumas

Los Pumas vienen de lograr una dramática victoria como visitantes de 3-2 sobre el Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, lo que les permitió mantenerse invictos y en el tercer lugar de la tabla general y buscan mantenerse con esa inercia positiva.

Los Universitarios aspiran a terminar en el segundo puesto de la clasificación del futbol mexicano, siempre y cuando Cruz Azul no logre salir con la victoria en el juego que sostendrán un día antes contra las Chivas.

Noticias de Rayados de Monterrey

Monterrey ha sido un tanto irregular en el arranque del torneo Clausura 2026; sin embargo, una victoria en su visita a Ciudad Universitaria contra los Pumas los podría catapultar a competir de lleno por los primeros puestos de la tabla, por lo que este juego es de vital importancia para su causa.

Rayados no contará con la presencia del delantero francés Anthony Martial, el cual sufrió una lesión en el hombro el partido pasado contra el León y esta afectación dejará al ex jugador del Manchester United fuera de actividad durante al rededor de un mes.

El conjunto Regiomontano se ha llevado el triunfo en sus tres más recientes visitas al Estadio Olímpico Universitario contra los Felinos y confían en que esa buena inercia en el Pedregal se mantenga y así comience su resurgir en el torneo, de cara a la mitad de la fase regular.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles