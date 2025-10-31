+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
PSG vs. Niza, Ligue 1: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Ligue 1 entre PSG y Niza, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

PSG recibe a Niza este sábado 1 de noviembre a las 17:00 horas (España) en el estadio Parque de los Príncipes, por la jornada 11 de la temporada 2025-2026 de la Ligue 1.

Sigue aquí en directo el PSG vs. Niza de la Ligue 1 2025-26

Los Parisinos llegan al compromiso después de empatar por marcador de 1-1 frente a Lorient en la fecha 10, con gol de Nuno Mendes. El equipo dirigido por Luis Enrique es líder en la clasificación con 21 puntos.

Por su parte, las Águilas vencieron por 2-0 a Lille en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Sofiane Diop e Isak Jansson. El cuadro a cargo de Franck Haise es octavo en la tabla con 17 unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver PSG vs Niza, Ligue 1 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaPor confirmar
SudaméricaDisney+
MéxicoFOX One y Caliente TV
Estados UnidosbeIN Sports, Fanatiz, Fubo Sports

El partido no estará disponible en España, por lo que recomendamos NordVPN para ver el juego, mientras que en México se podrá seguir por FOX One y Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de beIN Sports, Fanatiz y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de PSG vs Niza

El partido se disputa este sábado 1 de noviembre a las 17:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Francis-Le Blé.

  • México:10:00 horas
  • Argentina:13:00 horas
  • Estados Unidos:12:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Paris Saint-Germain contra Niza alineaciones

Paris Saint-GermainHome team crest

4-3-3

Formación

5-4-1

Home team crestNCE
30
L. Chevalier
51
W. Pacho
6
I. Zabarnyi
25
N. Mendes
2
C
A. Hakimi
17
Vitinha
87
J. Neves
33
W. Zaire-Emery
7
K. Kvaratskhelia
29
B. Barcola
24
S. Mayulu
80
Y. Diouf
26
C
M. Bard
33
A. Mendy
2
A. Abdi
37
K. Oppong
28
J. Bah
47
T. Gouveia
20
T. Louchet
6
H. Boudaoui
8
M. Sanson
21
I. Jansson

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del PSG

Se dio a conocer que los Parisinos generaron ingresos históricos para el club con 837 millones de euros, entre el equipo masculino, femenino y también en balonmano y judo.

Noticias del Niza

Las Águilas se encuentran en una racha de cinco juegos al hilo sin derrota en la liga, lo que le ha permitido escalar hasta la octava posición de la clasificación.

Cómo llegan al partido

PSG
-Formulario

Gol marcado (encajado)
15/7
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
4/5

NCE
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/7
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Historial de Enfrentamientos Directos

PSG

Últimos partidos

NCE

2

Victorias

1

Empate

2

Victorias

9

Goles marcados

9
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
5/5

Clasificación

