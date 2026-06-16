Primeras declaraciones de Yamal tras el empate de España con Cabo Verde

Lamine Yamal, estrella del Barcelona y de la selección española, comentó el empate a cero de La Roja ante Cabo Verde, ayer lunes, en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial de 2026.

En su cuenta de Instagram publicó: «Es nuestro primer partido en el Mundial y hemos conseguido un punto. Sabemos que es un torneo largo y que el objetivo aún está lejos, así que seguiremos trabajando y todo saldrá como esperamos. No hay duda de ello».

Añadió: «Gracias a Dios por volver a jugar tras la lesión, y gracias a mi familia por estar siempre a mi lado».

Cabe recordar que Yamal, recuperado de su lesión, entró al campo en el minuto 71 reemplazando a Gavi e intentó generar peligro por la derecha, aunque no pudo evitar el empate sin goles.

El extremo se lesionó el 22 de abril ante el Celta y no jugaba desde entonces; reapareció tras casi dos meses de baja.

España y Cabo Verde comparten el Grupo H con Arabia Saudí y Uruguay.