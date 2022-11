Portugal vs. Ghana, en directo y vivo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del Mundial Qatar 2022

Sigue el minuto a minuto entre Portugal y Ghana, correspondiente al Grupo H del Mundial de Qatar 2022.

Se acabó lo que se daba en el primer tiempo. Resultado gafas en el Estadio 974.

Ghana por su parte, solo ha aparecido de manera esporádica y al final del primer tiempo. Están avasallados por los portugueses, que no le dan chance en el partido.

Está mereciendo mucho más Portugal. Pero el fútbol es un deporte de hechos y no de merecimientos, así que de momento no se movió el marcador. Ha dispuesto Cristiano Ronaldo de dos ocasiones catedralíceas para adelantar a los suyos, pero al no convertir, sigue la igualada..

A continuación en GOAL, las acciones del partido.

PORTUGAL - GHANA, GOLES Y MINUTO A MINUTO

45' + 3' ¡Final de la primera parte! Portugal 0-0 Ghana.

45' + 1' Son dos minutos de prolongación.



45' Duro plantillazo de Kudus. Ve la primera tarjeta del partido.



45' Vuelve a aparecer Otavio. Tras una buena y paciente combinación de Portugal, acabó surgiendo la figura de Otavio, quien envió alto un centro-chut dentro del área.



44' No están nada contentos los lusos con el desempeño del colegiado en la tarde de hoy hasta el momento. 43' Pedían penalti desde Portugal sobre Joao Félix. El árbitro consideró que el del Atlético llegó tarde pese a que el defensa acabara pateándole en el área.



38' Se arrima ahora Ghana mediante centros laterales. Quieren aprovechar la envergadura de los delanteros para pescar algo.



35' Son cinco las ocasiones de gol con rúbrica de Portugal por ninguna de Ghana. Muy superado el equipo africano en esta primera mitad.



31' ¡Polémica! El colegiado estadounidense señala una falta de Cristiano sobre Djiku en el área. El astro portugués acabó girándose para batir a placer al portero. No esperó el árbitro y cortó la jugada antes del remate final. De ser falta, era muy light.



28' ¡Joao Félix! Recibió de Bernardo Silva desde el costado izquierdo. Remató el joven delantero luso desde el balcón del área sin precisión, muy alto.



27' Muy animosa la afición desplazada desde Ghana. No son muchos, pero desde luego están montando una fiesta tremenda en las gradas del Estadio 974.



23' No se ha movido el marcador tras el ecuador de la primera parte. Sigue el dominio total portugués, aunque ello no se ha traducido en ocasiones, a excepción de las dos clarísimas que ha disfrutado Cristiano Ronaldo.





19' Tras los dos sustos casi consecutivos, se ha reagrupado bien en defensa Ghana. Aún así, todo el control en manos de la selección portuguesa.





13' ¡De nuevo Cristiano! Se elevó con todo en el segundo palo para rematar un saque de esquina, pero envió el cabezazo desviado. No acostumbra Ronaldo a fallar esas ocasiones.





10' ¡Casi Ronaldo! Error en la salida de balón de Ghana, Bernardo Silva encontró con rapidez a Cristiano libre de marca, quien no controló como acostumbra y acabó topándose contra el portero. ¡Avisa Portugal! 8' Poca acción tras ese tiro lejano del cuadro luso. Mucho control, pero pocas ocasiones en este arranque.



5' Primera ocasión del partido firmada por Portugal. Cazó un córner Otavio de volea desde bien lejos. Se marchó desviado.



1' ¡Arranca el partido! Ya hay fútbol en el Estadio 974.

PURA PASIÓN ❤️🇵🇹



Ya están confirmados los onces de ambos equipos para este partido del Grupo del Mundial de Qatar.

Potugal sale con Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Danilo, Guerreiro: Rubén Neves, Bruno Fernandes, Otavio; Bernardo Silva; João Félix y Cristiano Ronaldo. Mientras Ghana, con una línea de cinco en defensa, apuesta por Zigi; Seidu, Baba, Amartey, Djiku, Salisu; Salis, Kudus, Thomas Partey, A. Ayew; e Iñaki Williams.

El choque entre los Lusos y las Estrellas Negras, minuto a minuto.

Buenas tardes y bienvenidos a una nueva transmisión de GOAL. Portugal enfrenta a Ghana en la fecha 1 del Grupo H del Mundial Qatar 2022, en el estadio 974.

LA PREVIA DE GOAL

PARTIDO Portugal - Ghana FECHA Jueves 24 de noviembre ESTADIO 974 | Doha, Qatar HORARIO 13:00 (ARG, BRA, CHI), 11:00 (COL), 10:00 (MÉX), 17:00 (ESP), 08:00 (PT), 11:00 (ET) (USA)

CÓMO VER EN VIVO POR TV Y POR STREAMING

El partido estará disponible a través de la televisión en Argentina por DirecTV Sports y TyC Sportsl, en España se podrá disfrutar por la 1 TVE, mientras que en Chile la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports. En México estarán las opciones de Sky Sports, TUDN, Azteca 7 y el Canal de las Estrellas, mientras que en Estados Unidos el encuentro estará en Español por Telemundo y en Inglés por FOX. Finalmente, en Colombia el juego se podrá ver a través de DirecTV Sports.

País Canal México Sky Sports (534/1534 y 536/1536), TUDN (547-1547/Sky, 501-890/Izzi, 503-504/TotalPlay), Azteca 7 (107-1107/Sky, 107/Izzi, Dish, Megacable), Las Estrellas (102-1102/Sky, 102/Izzi, Megacable, Dish, Totalplay) Estados Unidos Telemundo (406-407/DirecTV, 835-836/DishLatino), FOX (465/DirecTV) Argentina DirecTV Sports (610-619)/DirecTV Go), TyC Sports (16-100-630/Flow, 106-1016/Telecentro, 629-1629/DirecTV) Chile DirecTV Sports (610-619/1610-1619) Colombia DirecTV Sports (610-619)

El juego entre Portugal y Ghana estará disponible en streaming para toda Sudamérica por DirecTV Go, en México por Blue to Go y Vix+ y en España por Movistar+. Asimismo, en Estados Unidos estará por Fox Sports App y Telemundo App.

DIRECTV Go es una plataforma de contenidos online en la cual podrás disfrutar de películas, series, deportes en vivo, programación infantil y más. DIRECTV Play reúne todos los contenidos bajo el mismo formato.

Para usarlo, debes ser cliente de DIRECTV y tener una cuenta en MiDIRECTV. Luego, descarga la aplicación de DIRECTV Go (para Android o iOS ) o ingresa a ella desde tu computadora, y listo.

FORMACIONES

PORTUGAL

Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Danilo, Guerreiro: Rubén Neves, Bruno Fernandes, Otavio; Bernardo Silva; João Félix y Cristiano Ronaldo.

A ✨𝗘𝗦𝗧𝗥𝗘𝗜𝗔✨! Este é o nosso 11 Inicial para hoje! 👥 #VesteABandeira



GHANA

Zigi; Seidu, Baba, Amartey, Djiku, Salisu; Salis, Kudus, Thomas Partey, A. Ayew; e Iñaki Williams.