Por un precio irrisorio... El Real Madrid se deshace de su defensa

El periodista italiano Fabrizio Romano informa que el Real Betis ha acordado con el Real Madrid el fichaje del lateral izquierdo Fran García este verano.

Según el periodista, el traspaso costará 4 millones de euros, y el Real Madrid se reservará el 50 % de una futura venta.

El jugador pasará reconocimiento médico en las próximas horas en Sevilla para oficializar su fichaje.

Romano añadió que esta salida confirma el plan de José Mourinho para la nueva temporada, en la que apostará por Marc Cucurella, el nuevo fichaje procedente del Chelsea, como titular, con Álvaro Carreras como suplente, a la espera de que Ferland Mendy se recupere de su lesión.

El Betis lo anunciará tras el reconocimiento médico y los trámites finales.

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