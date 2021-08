Por qué se va Messi del Barcelona

El club argumenta que sus problemas económicos y la normativa de LaLiga en cuanto al límite salarial impiden la inscripción del crack argentino

El Barça ha anunciado este jueves que Lionel Messi no seguirá ligado al club barcelonista. Finalmente, y tras haber llegado a un acuerdo para la renovación del capitán azulgrana, el club catalán ha hecho oficial la marcha del '10' debido a los graves problemas económicos en los que está inmersa la entidad, que limitan como nunca la posibilidad de inscribir a Messi en LaLiga.

Según reza el comunicado oficial, "a pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española)".

Qué quiere decir "obstáculos económicos y estructurales"? Simplemente, que el club no ha podido ampliar suficientemente el límite salarial para poder inscribir al capitán. El Barcelona perdió durante la pandemia más del 30% de los ingresos y esta situación, sumada a los salarios estratosféricos de la primera plantilla, hicieron que el tope salarial del equipo se viera sobrepasado y, por lo tanto, limitado para poder inscribir nuevas fichas. El club no ha podido vender suficientes futbolistas para generar ingresos ni tampoco cerrar la negociación salarial con los capitanes Sergio Busquets, Sergi Roberto, Gerard Piqué y Jordi Alba.

Cómo se calcula el límite salarial

La masa salarial del Barcelona está disparada. Y tiene que recortarse urgentemente. Pero la clave para inscribir a Eric, Agüero, Memphis, Emerson y al mismo Messi es el límite salarial marcado por LaLiga, que el Barça sobrepasa de largo. ¿De dónde sale este límite y cómo se calcula? El criterio de LaLiga está basado en la diferencia entre los ingresos del club y los gastos que no tengan que ver con la plantilla deportiva. Esa cifra resultante es la que conforma el límite salarial, que incluye los salarios de la primera y segunda plantilla, staff técnico y las amortizaciones anuales de los fichajes. ¿Qué quiere decir eso de las amortizaciones? En los clubes de fútbol, el precio de un fichaje no se computa entero en la partida de gastos, sino que se divide entre los años de contrato. Si un jugador cuesta 50 millones y firma cinco años de contrato, la amortización significa un gasto de 10 millones de euros por temporada. Por lo tanto, el Barcelona sigue amortizando a día de hoy los fichajes de Pjanic, Coutinho, Braithwaite, Griezmann, Dembélé, De Jong y varios jugadores más. Todas estas amortizaciones hacen aumentar el límite salarial y complican la evolución de la plantilla al no poder hacer más incorporaciones, tampoco la renovación de Messi.