¿Por qué no juega Icardi ante Leipzig?

Con las vueltas de Mbappé y Di María, el delantero, que no había tenido un buen partido ante Atalanta, esperará su oportunidad desde el banco.

Está claro que Mauro Icardi no tuvo su mejor partido ante . La ineficacia del delantero argentino fue evidente y contraproducente para , que no solo no generó demasiadas chances de gol, sino que, además, aisló por demás a Neymar. El equipo de Thomas Tuschel mejoró notablemente cuando el ex-Inter dejó el campo de juego para dejarle lugar a Kylian Mbappé, figura clave para dar vuelta el partido en los últimos minutos.

Así las cosas, el entrenador alemán tomó la decisión de excluir del cotejo de semifinales a Icardi para darle lugar al suspendido Ángel Di María y al tocado Mbappé, quien ocupará el lugar del centrodelantero en el ataque del conjunto francés.